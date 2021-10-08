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即市新聞

08/10/2021 12:45

《午市前瞻》恒指上升阻力位２５２００，科技股不受債息升拖累

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收市報２４６３６，跌６５點或０﹒２６％，主板
成交９４７﹒５７億元。恒生中國企業指數報８６９０，跌２２點或０﹒２６％。恒生科技指數
報６１４１，跌３０點或０﹒４９％。

＊姚浩然：騰訊（００７００）已穩底阻力位５００元＊

　　恒指高開逾３００點，惟升幅收窄至倒跌，時富財富管理董事總經理姚浩然向《經濟通通訊
社》表示，恒指仍面對上升阻力，由於恒大的債務危機及停電風險，中國經濟第四季表現仍然不
明朗，而港股昨日偷步上升，是由於市場對北水的憧景，但今日Ａ股開市不算太靚，令升幅開始
收窄，但認為恒指已打到不錯的低部，在２４０００下有支持，上升阻力位２５２００，進一步
的阻力位在２５７００。
　　十年期美債息持續上行，突破１﹒５８水平，曾逼近１﹒６，姚浩然指科技股的中長線影響
不一定很多，由於全球資源價格明顯上升，價格持續上行，而美參議院同意調高債務上限至１２
月初，法案稍後交到眾議院進行表決，美國將會持續步向加息對抗通帳，令十年期美債息持續高
企，但認為科技股的跌幅不會如４月份般急挫，因為當時對科技股的估值較瘋狂，而十年期債息
由１厘上至１﹒７厘，認為現時的債息的上升是慢慢上，不如對科技股造成極大影響。
　　內地有更多消息走出回調經濟展望，但騰訊（００７００）已穩底可有新升浪，中國對騰訊
股務的粘貼度大，業務可塑性高，但不建議高追，宜回落至４６０元水平再作考慮，阻力位約為
５００元至５１０元。（ｐｓ）

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