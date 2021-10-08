【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒２億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社８日專訊》恒指高開３６３點，報２５０６４點。最高升３６３點報

２５０６４點，最低跌１０６點報２４５９５點。恒指收報２４８３７點，升１３６點或０﹒

５５％。

按額度計算，北水全日淨流入３６﹒２億元人民幣，減少４４﹒８％。騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣出最多的依次是藥

明生物（０２２６９）、李寧（０２３３１）、東岳集團（００１８９）。

主板成交１６３３﹒５１億元增加５５﹒１％。其中港股通成交４０６﹒２億元，佔總成交

２４﹒９％。



＊騰訊獲大摩維持「增持」評級＊



摩根士丹利發表研究報告指，預期騰訊（００７００）第三季度收入按年升１６％至

１４５３億元（人民幣．下同），非國際財務報告準則營業利潤按年增長９％至４１６億元，受

再投資及遊戲及廣告監管所影響，相信遊戲監管繼續聚焦未成年人防沉迷，新投資將驅動未來幾

年的營運槓桿。該行維持「增持」評級，目標價６５０港元。騰訊控股升２﹒２１％報４８１﹒

８元，北水淨買入１４﹒７億元。

美團升２﹒０７％報２５６元，北水淨買入１１﹒５億元。舜宇光學科技升０﹒９６％報

２００﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。藥明生物跌５﹒８８％報１１２元，北水淨賣出１１﹒

１億元。李寧跌５﹒８２％報８０﹒９５元，北水淨賣出５億元。東岳集團跌１５﹒８１％報

１６﹒８８元，北水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒６６

美團 （０３６９０） １１﹒４９

舜宇光學科技 （０２３８２） ５﹒２８

中國太保 （０２６０１） ２﹒０９

中國海洋石油 （００８８３） １﹒９８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －１１﹒０７

李寧 （０２３３１） －５﹒０５

東岳集團 （００１８９） －１﹒７２

安踏體育（二百） （０２０２０） －１﹒３３

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