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08/10/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒２億人幣，買騰訊沽藥明

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒指高開３６３點，報２５０６４點。最高升３６３點報
２５０６４點，最低跌１０６點報２４５９５點。恒指收報２４８３７點，升１３６點或０﹒
５５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３６﹒２億元人民幣，減少４４﹒８％。騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣出最多的依次是藥
明生物（０２２６９）、李寧（０２３３１）、東岳集團（００１８９）。
　　主板成交１６３３﹒５１億元增加５５﹒１％。其中港股通成交４０６﹒２億元，佔總成交
２４﹒９％。

＊騰訊獲大摩維持「增持」評級＊

　　摩根士丹利發表研究報告指，預期騰訊（００７００）第三季度收入按年升１６％至
１４５３億元（人民幣．下同），非國際財務報告準則營業利潤按年增長９％至４１６億元，受
再投資及遊戲及廣告監管所影響，相信遊戲監管繼續聚焦未成年人防沉迷，新投資將驅動未來幾
年的營運槓桿。該行維持「增持」評級，目標價６５０港元。騰訊控股升２﹒２１％報４８１﹒
８元，北水淨買入１４﹒７億元。
　　美團升２﹒０７％報２５６元，北水淨買入１１﹒５億元。舜宇光學科技升０﹒９６％報
２００﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。藥明生物跌５﹒８８％報１１２元，北水淨賣出１１﹒
１億元。李寧跌５﹒８２％報８０﹒９５元，北水淨賣出５億元。東岳集團跌１５﹒８１％報
１６﹒８８元，北水淨賣出１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１４﹒６６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒４９
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　５﹒２８
　　中國太保　　　（０２６０１）　　　　　　２﹒０９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　　　（０２２６９）　　　　－１１﹒０７
　　李寧　　　　　　　（０２３３１）　　　　　－５﹒０５
　　東岳集團　　　　　（００１８９）　　　　　－１﹒７２
　　安踏體育（二百）　（０２０２０）　　　　　－１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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