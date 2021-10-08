【施政報告】黃偉綸：中長期提供４０至５０萬個房屋單位

《經濟通通訊社８日專訊》發展局局長黃偉綸表示，政府發表新一期《香港２０３０＋》內

容，表明未來房屋用地將有５１０至６８０公頃的房屋土地短缺，而由２０１７至２０４６年間

的總土地短缺更達２６００到３０００公頃的土地短缺。目前的土地政策包括中長期內提供４０

萬至５０萬個公、私營房屋單位、北部都會區發展、近岸填海項目、進一步檢視綠化地帶等。

黃偉綸表示，期望未來政府可改善居住空間，人均居住空間可增至每人２３７平方尺，對於

中長期房屋發展方面，雖然土地短缺達３０００公頃，不過，他表示，未來會有維港都會區人工

島及北部都會區，雖然這些項目最終因可行性未必全部兌現或合時兌現，但仍合乎現實，政府需

要有持之以恒的供應決心。

他表示，近岸填海項目包括龍鼓灘填海和重新規劃屯門西、馬料水填海，預期將用於創科發

展，希望２０２７年或之前開展填海項目。

綠化地帶方面，他預期將於明年中完成選擇有潛力的用地，並開展技術研究，將聚焦坡度較

高、與發展地區距離較遠，但附近仍然有道路連接的地區，檢討範圍約涉及３００公頃綠化地帶

，佔全港綠化地帶約２％。（ｓｌ）







