【債務風險】標普下調花樣年評級至「ＳＤ」，因未償付債券本金

《經濟通通訊社８日專訊》花樣年（０１７７７）未能償付今年１０月４日到期的２﹒０６
億美元優先債券本金。評級機構標普表示，將花樣年長期主體信用評級由「ＣＣＣ」下調至「Ｓ
Ｄ」（選擇性違約）。
標普並將花樣年１０月４日到期的優先無抵押債券的長期債項評級由「ＣＣＣ」下調至
「Ｄ」（違約）。同時，將公司其他受評優先無抵押債券的債項評級由「ＣＣＣ」下調至
「ＣＣ」，以反映其很高的債券違約風險。（ｂｉ）
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