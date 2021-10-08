【債務風險】標普下調花樣年評級至「ＳＤ」，因未償付債券本金

《經濟通通訊社８日專訊》花樣年（０１７７７）未能償付今年１０月４日到期的２﹒０６

億美元優先債券本金。評級機構標普表示，將花樣年長期主體信用評級由「ＣＣＣ」下調至「Ｓ

Ｄ」（選擇性違約）。

標普並將花樣年１０月４日到期的優先無抵押債券的長期債項評級由「ＣＣＣ」下調至

「Ｄ」（違約）。同時，將公司其他受評優先無抵押債券的債項評級由「ＣＣＣ」下調至

「ＣＣ」，以反映其很高的債券違約風險。（ｂｉ）



