香港興業旗下三家ＳＰＡＣ出售日本物業，涉１３﹒５２億元

《經濟通通訊社８日專訊》香港興業國際（００４８０）公布，於今日公司於日本成立之三

家特殊目的公司ＨＫＲＪ赤坂特定目的会社（賣方Ａ）、ＨＫＲＪ Ｈａｌｕｗａ特定目的会社

（賣方Ｂ）及ＨＫＲＪ Ｇｒａｐｈｉｏ合同会社（賣方Ｃ）就出售及收購物業Ａ、物業及以物

業Ｃ為相關委託資產之信託實益權益，與

ＤＳ Ａｋａｓａｋａ合同会社（買方Ａ）、ＤＳ Ｓｈｉｂａｋｏｅｎ合同会社（買方Ｂ）及

ＤＳ Ｎｉｓｈｉｓｈｉｎｊｕｋｕ合同会社（買方Ｃ）分別訂立買賣協議Ａ、買賣協議Ｂ及

買賣協議Ｃ，總代價為１９３﹒１２億日圓（相當於約１３﹒５２億港元）。

物業Ａ為東京市港區赤坂６丁目８－２號的一幅土地及一幢樓高１８層合共９４個單位，名

為「Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｐｌａｃｅ Ａｋａｓａｋａ」的住宅大樓，連附有５４個汽車停泊位的

地庫。

物業Ｂ為東京市港區芝２丁目２０８－１號的一幅土地及一幢樓高１５層合共８４個單位，

名為「Ｈａｌｕｗａ Ｓｈｉｂａ Ｋｏｅｎ」的平頂住宅大樓。

物業Ｃ為東京市新宿區１丁目西新宿２２－９號的一幅土地及一幢樓高１３層合共１２個單

位，名為「Ｇｒａｐｈｉｏ Ｎｉｓｈｉ－Ｓｈｉｎｊｕｋｕ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ」的平頂辦公

大樓。（ｃｗ）

