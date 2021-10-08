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即市新聞

08/10/2021 18:28

香港興業旗下三家ＳＰＡＣ出售日本物業，涉１３﹒５２億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》香港興業國際（００４８０）公布，於今日公司於日本成立之三
家特殊目的公司ＨＫＲＪ赤坂特定目的会社（賣方Ａ）、ＨＫＲＪ　Ｈａｌｕｗａ特定目的会社
（賣方Ｂ）及ＨＫＲＪ　Ｇｒａｐｈｉｏ合同会社（賣方Ｃ）就出售及收購物業Ａ、物業及以物
業Ｃ為相關委託資產之信託實益權益，與
ＤＳ　Ａｋａｓａｋａ合同会社（買方Ａ）、ＤＳ　Ｓｈｉｂａｋｏｅｎ合同会社（買方Ｂ）及
ＤＳ　　Ｎｉｓｈｉｓｈｉｎｊｕｋｕ合同会社（買方Ｃ）分別訂立買賣協議Ａ、買賣協議Ｂ及
買賣協議Ｃ，總代價為１９３﹒１２億日圓（相當於約１３﹒５２億港元）。
　　物業Ａ為東京市港區赤坂６丁目８－２號的一幅土地及一幢樓高１８層合共９４個單位，名
為「Ｈｏｒｉｚｏｎ　Ｐｌａｃｅ　Ａｋａｓａｋａ」的住宅大樓，連附有５４個汽車停泊位的
地庫。
　　物業Ｂ為東京市港區芝２丁目２０８－１號的一幅土地及一幢樓高１５層合共８４個單位，
名為「Ｈａｌｕｗａ　Ｓｈｉｂａ　Ｋｏｅｎ」的平頂住宅大樓。
　　物業Ｃ為東京市新宿區１丁目西新宿２２－９號的一幅土地及一幢樓高１３層合共１２個單
位，名為「Ｇｒａｐｈｉｏ　Ｎｉｓｈｉ－Ｓｈｉｎｊｕｋｕ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ」的平頂辦公
大樓。（ｃｗ）

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