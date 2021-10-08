【恒大困局】中原地產代理入稟追討恒大１﹒０６億元佣金

《經濟通通訊社８日專訊》中原地產代理告上法院，針對其銷售香港兩個住宅項目共４４３
個單位，向中國恒大集團尋求支付１﹒０６億元銷售佣金。
入稟狀指，雙方先後於２０１９年１０至１１月期間達成物業代理協議，而原告成功售出
４０１個屯門恒大﹒珺瓏灣單位，以及４２個長沙灣恒大﹒睿峰單位，但答辯人卻未有按協議支
付佣金，原告因此入稟高院，向答辯人分別追討逾９０３３萬元及１６４３萬元佣金。（ｂｎ）
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