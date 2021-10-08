《新股上市》傳連鎖健身中心Ｐｕｒｅ擬籌７﹒８億，用於內地擴張

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，香港連鎖健身中心Ｐｕｒｅ集團

正尋求籌集資金１億美元（折合約７﹒８億港元），將用於在中國內地的擴張。

知情人士稱，這家健身集團的私募股權所有者方源資本正與投銀ＢＤＡ Ｐａｒｔｎｅｒｓ

一起研究融資選項，包括貸款、可轉債和股票發行都在考慮的選項之中。（ａｃ）



