《新股上市》傳連鎖健身中心Ｐｕｒｅ擬籌７﹒８億，用於內地擴張

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，香港連鎖健身中心Ｐｕｒｅ集團
正尋求籌集資金１億美元（折合約７﹒８億港元），將用於在中國內地的擴張。
知情人士稱，這家健身集團的私募股權所有者方源資本正與投銀ＢＤＡ Ｐａｒｔｎｅｒｓ
一起研究融資選項，包括貸款、可轉債和股票發行都在考慮的選項之中。（ａｃ）
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