《小傳日記》瑞聲真變掃把星，科技造好有得升，體品捱沽就變冰

《小傳日記》北水返嚟喇！但係一返嚟恒指就要高開低走，啱啱上返廿天線又即刻危危乎，

似乎同胞都好急住要趁升賺一賺先。

瑞聲（０２０１８）今朝就震撼公布盈警，估計截至９月３０日止第三季綜合淨利按年會跌

５１％至６１％至１﹒６６億至２﹒１億人仔，主要就由於今年第三季度錄得匯兌損失或大幅減

少的匯兌收益，亦都同疫情引起的全球供應鏈中斷致成本上漲有關。但係綜合本年度前９個月淨

利，預計都可以升４５％至５１％。瑞聲今朝裂口低開成３銀，半日跌（０２０１８）多過１３

巴仙，報３１﹒５５銀，係表現最差藍戰士。其餘手機概念都被睇淡；小米（０１８１０）跌多

過２巴仙，報２０﹒８５銀；舜宇（０２３８２）跌多過１巴仙，報１９５﹒２銀。

大市高開低走，不過科技佬表現強勢，網易（０９９９９）旗下《哈利波特：魔法覺醒》９

月頭上線，９月網易移動遊戲收入按月多３８巴仙，按年多２６巴仙，刺激網易半日升多過５巴

仙，報１４６﹒２銀；ＡＴＭ一同鏟高托起魚缸，半日巴巴（０９９８８）升多過３巴仙，報

１５２﹒２銀；ＱＱ（００７００）升唔夠１巴仙，報４７３銀。

體育佬近來都係弱勢，今日北水回歸更加係沽開有條路，北水熱炒嘅李寧（０２３３１）今

日都要捱沽，半日跌多過８巴仙，報７８﹒５銀，係表現第二差藍戰士；同行一齊被全力扣殺：

特步（０１３６８）跌多過６巴仙，報９﹒７銀；安踏（０２０２０）跌多過２巴仙，報１３１

﹒４銀，請請！



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