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即市新聞

08/10/2021 12:30

《小傳日記》瑞聲真變掃把星，科技造好有得升，體品捱沽就變冰

　　《小傳日記》北水返嚟喇！但係一返嚟恒指就要高開低走，啱啱上返廿天線又即刻危危乎，
似乎同胞都好急住要趁升賺一賺先。
　　瑞聲（０２０１８）今朝就震撼公布盈警，估計截至９月３０日止第三季綜合淨利按年會跌
５１％至６１％至１﹒６６億至２﹒１億人仔，主要就由於今年第三季度錄得匯兌損失或大幅減
少的匯兌收益，亦都同疫情引起的全球供應鏈中斷致成本上漲有關。但係綜合本年度前９個月淨
利，預計都可以升４５％至５１％。瑞聲今朝裂口低開成３銀，半日跌（０２０１８）多過１３
巴仙，報３１﹒５５銀，係表現最差藍戰士。其餘手機概念都被睇淡；小米（０１８１０）跌多
過２巴仙，報２０﹒８５銀；舜宇（０２３８２）跌多過１巴仙，報１９５﹒２銀。
　　大市高開低走，不過科技佬表現強勢，網易（０９９９９）旗下《哈利波特：魔法覺醒》９
月頭上線，９月網易移動遊戲收入按月多３８巴仙，按年多２６巴仙，刺激網易半日升多過５巴
仙，報１４６﹒２銀；ＡＴＭ一同鏟高托起魚缸，半日巴巴（０９９８８）升多過３巴仙，報
１５２﹒２銀；ＱＱ（００７００）升唔夠１巴仙，報４７３銀。
　　體育佬近來都係弱勢，今日北水回歸更加係沽開有條路，北水熱炒嘅李寧（０２３３１）今
日都要捱沽，半日跌多過８巴仙，報７８﹒５銀，係表現第二差藍戰士；同行一齊被全力扣殺：
特步（０１３６８）跌多過６巴仙，報９﹒７銀；安踏（０２０２０）跌多過２巴仙，報１３１
﹒４銀，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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