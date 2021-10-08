《股市一周》中美關係緩和且科技地產股回升，港股連升兩周

《股市一周》本周傳中國國家主席習近平與美國總統拜登在今年底前舉行視訊雙邊會談，而

且美國參議院擬先增加４８００億美元舉債應急，令債務上限危機暫時緩和；加上內地９月服務

業景氣度明顯改善，刺激港股連升兩周。惟本星期有四日缺少北水，成交下降，更曾創逾一年低

位，但本周恒指仍升２６２點報２４８３７點。

周一（４日），內地限電情況持續，工業股繼續下挫，加上藥股普遍急挫，恒指報

２４０３６點，跌５３９點。

周二（５日），市場觀望香港特首林鄭月娥周三發表《施政報告》，科技股領挫，加上繼恒

大（０３３３３）和富力（０２７７７）後再有內房出現債務違約，內房股於午後跌幅擴大，港

股升１４３點見２４１８０點。

周三（６日），行政長官林鄭月娥宣讀任內最後一份施政報告，詳述新畀北發展藍圖，惟未

有提及處理樓價問題，地產股午後升幅擴大。最終大市跌幅收窄，最終收報２３９６６，跌

１３７點。

周四（７日），有傳中國國家主席習近平與美國總統拜登在今年年底前舉行視訊雙邊會談；

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾提出，支持將債務上限暫時延長至１２月。另外，恒指成分股幾

乎百花齊放，加上地產股及科技股發力，恒指全日收報２４７０１點升７３５點。

本日，隔晚美國參議院擬先增加４８００億美元舉債應急，令債務上限危機暫時緩和；再加

上就業數據改善，以及中美關係緩和，恒指高開３６３點報２５０６４，惟科技股普遍獲利回吐

，加上石油、港交所（００３８８）及地產內房股走弱。惟內地９月服務業景氣度明顯改善支持

本日股市升勢，恒指全日收報２４８３７點，升１３６點。

恒指本周在２３６８１點至２５０６４點間波動，上下波幅１３８３點，全周升２６２點或

１﹒０７％，收報２４８３７點；國指本周在８３５９點至８７７５點間波動，上下波幅４１６

點，全周升４９點或０﹒５７％，報點；科指本周在５８２４至６２０６點間波動，上下波幅

３８２點，全周升１０５點或１﹒７３％，報６２０６點。



＊油價向好帶動石油股＊



全球能源供應短缺，石油股被炒起。早前ＯＰＥＣ＋會議提到，將堅持原先增加產量計劃，

加上歐、美天然氣價格持續飊升，提升石油需求，油價近期高走下石油股造好。「三桶油」中石

油（００８５７）全周升１０﹒０３％，報４﹒０６元，為表現最佳藍籌；中石化

（００３８６）升３﹒３７％，報３﹒９９元；中海油（００８８３）升２﹒３％，報８﹒９元

。此外，內地煤炭供應緊張，據報中國擬鬆綁禁令，允許少量澳洲煤炭進口，惟近日內蒙古能源

局要求加快釋放煤炭產能，動力煤炭股馬上回軟。兗煤（０１１７１）全周跌７﹒６％，報１３

﹒６２元；中國神華（０１０８８）跌４﹒１７％，報１７﹒４６元；易大宗（０１７３３）全

周就升９﹒１０％，報０﹒８４元。



＊ＡＴＭ受北水加持上升＊



內地仍實施限電措施，電力股個別發展。潤電（００８３６）瀉１３﹒５９％，報１９﹒４

元；華能國電（００９０２）亦瀉１１﹒２２％，報３﹒７２元；華電國際（０１０７１）跌６

﹒５％，報３﹒０２元；中國電力（０２３８０）跌１０﹒４１％，報３﹒７元。標普分析師認

為，由於鋁業約４０％成本來自用電，繼續限電或減低現金流，中國鋁業（２６００）挫５﹒

４３％，報５﹒５７元；中國宏橋（０１３７８）就跌近３％，報９﹒７２元。

本周科技股同樣備受市場關注，美國暫時舒緩債務危機，參議院共和黨領袖麥康奈爾，對提

高債務上限議案立場軟化，同意將緊急債務上限延長至１２月３日。科技股普遍造好，特別「Ａ

ＴＭ」三隻股份在北水加持下在周五（８日）飊升。阿里巴巴（０９９８８）全周升９﹒３５％

，報１５５﹒５元；騰訊（００７００）升４﹒４２％，報４８１﹒８元；美團（０３６９０）

升３﹒８１％，報２５６元；小米（０１８１０）全周就微跌０﹒９４％，報２１﹒１５元。

瑞聲（０２０１８）集團預期第三季度綜合淨利預計同比下跌約５１％至６１％，至１﹒

６６億元至２﹒１億元人幣。美銀美林將其評級下調至落後大市，目標價３３港元。瑞聲全星期

瀉１４％，收報３１﹒９５元，創逾６年低位，更為本周最差表現藍籌。



＊下周中美皆公布９月物價數據＊



下周三（１３日）美國將公布９月消費價格指數，下周四（１４日）內地公布９月居民消費

價格指數及９月生產者物價指數，美國亦將公布９月生產者物價指數。下周五（１５日）美國公

布９月零售銷售。（ｋｓ）

