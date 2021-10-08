《鍾之日記》北水回歸成交增，奈何兩萬五不穩

《鍾之日記》１０月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股連升三日，內地股市復市亦向好，但十年期債息亞洲時段曾升至１﹒６厘，累港股表現

反覆，收市升過百點，兩萬五得而復失。恒指高開３６３點，報２５０６４點，更創逾三周高，

但已為今早高位所在，開市後已未能，之後升幅收窄，臨近午市近一度倒跌１０６點，低見

２４５９５。科網股力撐大市，重磅股ＡＴＭ全線向上，港股午後曾轉升過百點，銀行、內險股

發力，港股最終收報２４８３７，升１３６點或升０﹒５５％。

北水重啟下，大市半日成交急增至１６３３﹒５１億元，創９月２３日以來新高。

內地國慶長假結束，Ａ股今日恢復交易，滬綜指甫復市即高開超過１％，能源及金融股領漲

，收復三千六，惟煤炭及電力很快便帶頭急跌，拖累大市向上勢頭，三千六企不穩，午後市況稍

再好轉，保險板塊愈升愈急，帶領滬綜指全日收升０﹒６７％，報３５９２﹒１７點，三千六關

得復失；深成指全日升０﹒７３％，創業板指跌０﹒０４％。

假期及跨季因素結束，人民銀行今進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，但今日有

３４００億元人民幣逆回購到期，即在國慶長假後，公開市場淨回籠３３００億元人民幣。假期

前最後交易日（９月３０日）兩市成交終於跌落萬億關口，而今日復市全日成交錄１０６０７億

元人民幣，重返萬億關，較上個交易日增１１﹒６％。



＊限電沒完沒了，煤炭股、電力股齊捱沽＊



內蒙古能源局發布「加快釋放部分煤礦產能」的緊急通知，要求內蒙多個地方的能源局，通

知具增產潛力的７２處煤礦，可以臨時按照核准增加後的產能組織生產。７２個煤礦當中，有７

個是央企，包括年產能超過一千萬噸的大型煤礦，合計建議新增年產能達９８３５萬噸。

受消息刺激，內地動力煤價一度跌逾４％，拖累煤炭股捱沽，兗煤（０１１７１）插１１﹒

１％；中煤（０１８９８）也大跌近１３％；神華（０１０８８）降６﹒５％；伊泰煤炭

（０３９４８）插９﹒３％；易大宗（０１７３３）走低１﹒２％；蒙古焦煤（００９７５）瀉

９﹒２％。

以為煤價回落利好電力股，可惜限電問題一日未解決，電力股走勢仍然棘手，華潤電力

（００８３６）跌穿２０元大關，瀉１２％；龍源（００９１６）急挫８﹒４％；中國電力

（０２３８０）插７﹒５％；中廣核新能源（０１８１１）重創１６﹒３％；大唐新能源

（０１７９８）走低１４﹒３％；新天綠色（００９５６）插近１１％；火電股華能

（００９０２）大跌８﹒８％；華電（０１０７１）瀉５﹒６％；大唐發電（００９９１）也急

挫９％。



＊華夏幸福Ａ股復牌漲停，平保Ｈ漲３％＊



曾經的千億房企華夏幸福（滬：６００３４０）今年初起出現債券違約，累計負債高達近

２２００億元人民幣，公司上周四（９月３０日）稱在地方政府的指導和支持下，已初步擬定債

務重組計劃，股票今日復牌，即獲一字漲停待遇，但目前華夏幸福股價報４﹒４１元人幣，仍然

在低位徘徊。

被動成為華夏幸福大股東的中國平安（０２３１８），在本港全日價升２﹒８％，報

５７﹒８５元。

根據華夏幸福公告，公司金融債務將通過多種方式安排清償，最主要方式還是壯士斷臂，賣

出資產回籠資金約７５０億元人幣，另外出售資產帶走約５００億元人幣的金融債務。

其他保險股方面，太保（０２６０１）升６﹒４％，國壽（０２６２８）升４﹒２％，新華

保險（０１３３６）升３％，中國太平（００９６６）升２﹒７％，財險（０２３２８）升

１﹒１％，人保（０１３３９）升０﹒８％。



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