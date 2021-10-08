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即市新聞

08/10/2021 10:22

《Ａ股焦點》人行或降準，金融股升，太保Ａ漲半成，信証Ａ揚２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》市場有分析指人行或降準，花旗全球市場發表報告預計人行本月
降準５０個基點，以留出充足空間來保護流動性免受進一步衝擊。光大證券首席宏觀經濟學家高
瑞東認為，進入四季度，貨幣政策易鬆難緊，人行或適時通過加大公開市場操作，或再次降準來
緩解市場的階段性流動性緊張。二季度末金融機構超儲率為１﹒２％，整體處於歷史較低水平。
　　金融股今早拉升，保險股表現最強，中國太保（滬：６０１６０１）漲４﹒６％，新華保險
（滬：６０１３３６）升４﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）走高３﹒９％，中國人保（
滬：６０１３１９）升２﹒４％；
　　香港特首最新一份《施政報告》提到，將研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股
通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。券商股向好，國泰君安（滬：６０１２１１）升
４﹒９％，華泰證券（滬：６０１６８８）抽高２﹒５％，海通證券（滬：６００８３７）升２
﹒４％，中信証券（滬：６０００３０）揚２﹒１％；
　　四大行方面，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）
、中國銀行（滬：６０１９８８）揚０﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％。
（ｅｙ）

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