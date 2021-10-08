【聚焦數據】９月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒４重回擴張區間

《經濟通通訊社８日專訊》國內疫情對服務業的影響減弱，９月服務業景氣度明顯改善，９

月財新服務業ＰＭＩ錄得５３﹒４，較８月回升６﹒７個百分點，顯示服務業重回擴張態勢。除

８月跌落至榮枯線以下，服務業經營活動自２０２０年５月以來均位於擴張區間。

此前公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ上升０﹒８個百分點至５０﹒０；這一走勢與國家統

計局ＰＭＩ並不完全一致。國家統計局公布的９月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒６，低於８月０﹒５

個百分點，２０２０年３月以來首次落入收縮區間，服務業商務活動指數錄得５２﹒４，回升７

﹒２個百分點，綜合ＰＭＩ產出指數上升２﹒８個百分點至５１﹒７。



＊９月服務業供給需求雙雙恢復，但出口走弱＊



９月疫情仍局部散發，但程度弱於８月，對服務業影響有所減弱。９月服務業供給和需求雙

雙恢復，生產指數和新訂單指數均回升至臨界點以上。受訪企業普遍表示，疫情改善，市場回暖

，顧客數量增加，帶動銷售恢復增長。不過海外疫情加重，導致服務業出口走弱，新出口訂單指

數錄得七個月來最低。

供需同步改善帶動服務業就業回暖，９月就業指數重回擴張區間，但擴張率仍屬輕微。９月

積壓業務量繼續增加，但增速邊際放緩，積壓率為三個月來最低。調查樣本企業表示，新訂單增

加導致積壓工作量上升，不過，隨著國內疫情干擾減緩，生產效率得到改善。

服務業價格繼續上升，通脹壓力加劇。９月服務業投入價格指數仍位於榮枯線以上，且增速

較８月略微提高，背後原因依然是用工成本、運輸費用和原材料價格的上升。由於市場需求尚可

，成本上漲的部分壓力被傳導至銷售端，服務業銷售價格指數重回擴張區間。



＊疫情對服務業影響減弱，惟經濟下行壓力仍大＊



調查顯示，服務業界對未來一年繼續保持樂觀態度。９月服務業經營預期指數較８月輕微回

升，但仍低於長期均值。調查顯示，對全球疫情受控、市況與客戶需求好轉的預期，支撐了服務

業經營者的信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，由於９月疫情嚴重程度弱於８月，服務業快速反彈。對比

之下，製造業景氣度恢復程度較為有限，經濟下行壓力依然較大。服務業情況略好，但服務業投

入和收費價格加速上漲，通脹亦是隱憂。未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓

力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡

點。（ｃａ）

