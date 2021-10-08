【重拳監管】文旅部加強網絡遊戲市場執法監管，公布５起典型案例

《經濟通通訊社８日專訊》文旅部部署加強執法監管，切實防止未成年人沉迷網絡遊戲。

文化和旅遊部印發通知，為提高網絡遊戲企業及社會公眾法律意識，更好地維護未成年人合

法權益，挑選部分重點地區的５起典型案例予以公布，包括在限定時間以外為未成年人提供網絡

遊戲服務、未要求未成年人在注冊並登錄網絡遊戲時使用真實身份信息、搭建私服運營網絡遊戲

的執法案例。（ｄｗ）

