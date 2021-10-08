【ＦＯＣＵＳ】美債上限危機暫緩，麥康奈爾老謀深算

【ＦＯＣＵＳ】美債上限觸頂的「Ｘ ｄａｙ」步步進逼之際，早前堅稱「提限」是民主黨

「單方面責任」的參議院共和黨領袖麥康奈爾，周四（７日）突轉軚支持提高債務上限

４８００億美元應急，帶動美股三大指數齊升約１％。

面對民主黨進步派元老沃倫、前總統特朗普、共和黨黨友，罕有異口同聲指自己「屈服」「

投降」，７９歲的老牌政客麥康奈爾卻恐有更大盤算－－將下一次攤牌推遲至１２月，跟屆時同

需處理的財政懸崖、基建法案形成多點共振，為２０２２年中期選舉重奪參眾兩院控制權累積籌

碼。



＊圖劃清界限，促民主黨走和解程序＊



被高盛稱為「十年來風險最高」的美債上限危機，眼看即將爆出首次違約，卻意外柳暗花明

暫避一劫。

近兩個多月一直拒絕合作的麥康奈爾，周三（６日）向民主黨提議把目前２８﹒４萬億美元

的債務上限增加４８００億美元，以涵蓋政府到１２月的開支，獲參議院民主黨領袖舒默認可。

此舉動遭民主黨沃倫譏諷為「屈服（ｃａｖｅｄ）」，亦引發特朗普不滿。

不過，據麥康奈爾發表的聲明，顯示這位老牌政客的盤算並不簡單。除了指摘民主黨今次是

「自製危機」，標榜共和黨是「唯一有防止違約計劃的政黨」，他並特別指，今次延期至

１２月，將令民主黨有足夠時間通過預算和解程序（ｒｅｃｏｎｃｉｌｉａｔｉｏｎ）提高債務

上限。

分析就指，麥康奈爾此舉旨在令共和黨於明年中期選舉前，跟民主黨「不負責任舉債」的形

象劃清界線。一旦民主黨再次以預算和解程序繞過共和黨提高債務上限，無論這個新上限的具體

數字為何（估計為３１萬億美元），都將成為箭靶。



＊１２月臨多點共振，混亂隨時失控＊



此外，鑒於國會上周通過的一項避免政府停擺的臨時開支法案同將於１２月３日到期，而兩

黨版９５３０億美元的基建法案以及３﹒５萬億美元全面支出法案，同醞釀１２月在眾議院闖關

，倘若屆時再加入債務上限二度攤牌，混亂情況隨時失控。

更甚者，多點共振還恐加劇民主黨內分裂。較早時，拜登曾警告，倘若共和黨拒絕配合提高

債務上限，不排除祭出「核選項」，即修改參議院的「阻撓議事

（ｆｉｌｉｂｕｓｔｅｒ）」規則，令未來所有法案都能以簡單多數制通過，相當於廢掉共和黨

所佔５０席的武功，但就遭民主黨溫和派曼欽的反對，而曼欽亦對拜登３﹒５萬億美元大計有所

保留。

此最有可能導致的結果是，上述債務上限、財政懸崖、基建大計等重大議題久拖不決，打擊

美國經濟復甦的同時，在全球市場掀起巨浪。麥康奈爾冒天下大不韙的如意算盤，能否為共和黨

明年底重奪參眾兩院控制權？拭目以待。

