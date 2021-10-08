【國安立法】中大學生報反對將學生會「停止運作」表述為「解散」

《經濟通通訊社８日專訊》中大學生會昨日（７日）在社交平台發表解散聲明，指９月１０

日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。中大校方後

來亦回應指，對學生會決定主動解散感遺憾。有份參與學生會聯席會議的《中大學生報》晚上在

Ｆａｃｅｂｏｏｋ發帖，澄清中大學生會只是「停止運作」，而並非「解散」，認為議案與學生

會及校方聲明內容有出入，表明反對將「停止運作」決定表述為「解散」。

《中大學生報》表示，在９月１０日，中大學生會代表會在聯席會議上通過的議案內容是「

聯席會議接納中大學生會代表會全體代表請辭，中大學生會即時停止運作，議案自代表會職員會

公布起生效」。



＊停止運作只是架空狀態，架構仍存在＊



《中大學生報》形容，上述通過的議案是意指在全體代表辭職情況下，代表會無法發揮其在

學生會內最高立法、監察及民意代表機構的角色，因此學生會「無法運作」。他們又指，「停止

運作」代表學生會現為架空狀態，即架構仍然存在，因此校方沒有干預學生會事務的權利，更不

可能取締學生會的角色。



＊非反對辭職，「解散」學生會應全民投票＊



《中大學生報》補充，由於辭職是個人決定，再加上目前的形勢，故強調他們並非反對是次

聯席會議所通過的辭職議案，但反對將「停止運作」決定表述為「解散」。他們又指，解散學生

會關乎全體中大學生利益的議案，故需以全民投票方式決定。中大學生在如此重大、影響自身利

益的事宜上，應有表述意見與決策的權利。（ｈｙ）（ｚｚ）

