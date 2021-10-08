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08/10/2021 16:40

【新冠肺炎】本港新增２宗確診，機場貨運工染疫列不明源頭個案

　　《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增兩
宗確診，均帶Ｌ４５２Ｒ變種病毒株，包括一名英國返港的２９歲男子，屬輸入個案；而昨日初
步確診的４８歲男子，暫列源頭不明本地病例，意味持續５０天本地「零感染」斷纜。至今本地
累計確診個案１２２５４宗。

＊逾９０位同事須送往檢疫＊

　　該名４８歲男患者是機場貨運站服務員，值夜班，主要負責卸貨及檢查貨物，大部分時間於
飛機機底工作，有時也會到機艙。貨物來源廣泛，包括美國、歐洲和中東各地，不排除接觸外國
貨品和人員後染疫。他周三（６日）檢測時驗出病毒，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，ＣＴ值為
２８至３１。他１０月７日入院後，出現喉嚨痛症狀，ＣＴ值也降到１５至１８，顯示屬早期感
染，入院後病毒量才上升。患者逾９０位同事共用休息室，須送往檢疫。貨運站數千人亦要強制
檢測。

＊女兒流鼻水但檢測呈陰性＊

　　男患者與妻子及一名女兒居於沙田翠田街５－７號金獅花園第一期金輝閣，女兒本周一（４
日）開始出現咳及流鼻水徵狀，她就讀大圍東華三院馬陳景霞幼稚園，一位同學亦發燒，但兩名
幼童入院檢測呈陰性，暫證實不帶新冠病毒，但帶人類呼吸道合胞病毒。（ｃｌ）
　

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