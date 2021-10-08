《日入而息》政府指中長期土地供應４１００公頃，港股升１３６點

《今天重點》

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黃偉綸稱考慮未來賣地時訂立最細面積條款或限制；長遠土地短缺達３０００公頃，有信心覓足

夠土地；陳帆稱料首階段洪水橋連接前海鐵路研究明年完成

曾國衞稱計劃下個立法年度修訂區旗區徽條例；鄧炳強稱美國ＣＩＡ設中國任務中心，特區政府

需應對；犯罪分子以文藝活動掩飾港獨，２３條立法將作出考慮

楊潤雄稱不干涉大學和學生會關係，不擔心學生會解散影響學生服務；公校教師有必要認識《基

本法》，會參考公務員招聘準則

羅致光稱明年下半年合併普通及高額長者津貼，劃一派３８１５元

傳連鎖健身中心Ｐｕｒｅ擬籌７﹒８億，用於內地擴張

傳地平線擬棄美國改往香港ＩＰＯ，最快明年上市

９月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒４重回擴張區間

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《即日市況》

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恒指高收１３６點報２４８３７，科指升３４點報６２０６

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《深滬股市》

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十月開爐即見萬億成交，多板塊拉漲滬指收升０﹒７％

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《美元匯價》

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歐央指寬鬆貨幣政策必要，歐元維持下降走勢

歐元最新報１﹒１５５９ ╱６０，日圓最新報１１１﹒７３╱７６

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《公司資訊》

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中生製藥（０１１７７）獲資深副主席謝炳繼增持５００萬股；旗下呼吸類藥品向ＦＤＡ提交試

驗用新藥申請並獲得受理



ＩＮＦＩＮＩＴＹ Ｌ＆Ｔ（０１４４２）指媒體報道數字不準確，已要求更正文章

中國新城鎮（０１２７８）截至９底固定收益類項目投資組合總額為５﹒３億元人民幣

香港寬頻成為Ｄｉｓｎｅｙ＋香港獨家寬頻服務夥伴

網易（０９９９９）《哈利波特：魔法覺醒》上線，９月移動遊戲收入環比增３８％

中再產險首次在香港發行３０００萬美元內地巨災債券

世紀集團（０２１１３）非執董鄧智偉離任，由林婉雯接任

中駿集團（０１９６６）９月合同銷售金額按年跌３８％至７５億元人民幣

港鐵（０００６６）林世雄辭任非執行董事，劉俊傑接任

希慎（０００１４）與中銀香港簽訂首筆與可持續發展表現掛勾銀行貸款

傳連鎖健身中心Ｐｕｒｅ擬籌７﹒８億，用於內地擴張

工行（０１３９８）降低外匯交易炒作，暫停開戶及關閉無持倉帳戶

美團（０３６９０）回應罰款表示將全面深入自查整改，杜絕二選一

寶龍地產（０１２３８）９月合約銷售額按年跌１８﹒５％至６６億元人民幣

越南製造加工出口（００４２２）一生產設施延長暫停運作７日至本月１５日

金地商置（００５３５）９月合約銷售總額按年跌５０％至４７﹒５億元人民幣

傳地平線擬轉往香港ＩＰＯ，最快明年初上市

星美文化旅遊（２３６６）吳健強辭任主席，李凱辭任執董

展程（０１８５４）控股股東配售９０００萬股公司股份，配售價每股０﹒２元

鴻騰精密（０６０８８）擬為附屬公司富譽淮安之營運資本增加資本投資

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《神州民企》

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騰訊（００７００）英雄聯盟手遊不刪檔測試今日開啟，國服正式上線

中國奧園（０３８８３）未償還１５億債券利息資金已到戶，並將按時兌付

彩客化學（０１９８６）附屬擬在山東新建磷酸鐵產品生產線

花樣年控股（１７７７）首九個月銷售額按年增２５％

東方海外國際（０３３１６）首九個月總收益升１﹒１４倍

禹洲集團（０１６２８）９月合約銷售按年跌２２％至９０﹒３億元人民幣

銀城國際（０１９０２）９月合約銷售按年跌２９％至２４﹒３億元

中梁控股（０２７７２）９月合約銷售額跌３３﹒５％至１２１億元人民幣

彩客化學（０１９８６）附屬擬於山東投資新建ＢＰＤＡ產品生產線

佳源服務（０１１５３）陳宇軒已辭任首席財務官之職務

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《中國要聞》

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人行副行長表示深化ＬＰＲ改革，對報價行實行優勝劣汰

特斯拉已提前還清中國超級工廠貸款，共計１４億美元

深圳國慶旅遊收入５８億，較２０１９年低１４﹒６％

配合香港北部都會區，內媒表示深港口岸經濟帶是重要發展

國新辦白皮書表示將生物多樣性保護上升為國家戰略

統計局表示在全國範圍內開展今年人口變動情況抽樣調查

９月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒４重回擴張區間

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠３３００億元；人行９月ＭＬＦ操作６千億，常備借貸

便利２４﹒６億

國有企業結構調整基金二期成立，總規模不低於千億元

中儲棉表示投放今年首批中央儲備棉

美研究指一帶一路讓多國欠巨債，中方否認設債務陷阱

分析指三條紅線下，土地出讓稅收銳減考驗地方財政

深圳國慶期間新房成交１０８１套，二手成交僅４套

金九銀十失色，１５城國慶假期新樓成交同比減近兩成

９月內地百強房企銷售差，六成企業同比降幅大於三成

新三板精選層迎「打新」窗口，料成北交所首批上市公司

國務院總理李克強將出席第１３０屆廣交會開幕式

曠視科技司機以敏感錄音勒索３００萬，被判囚４年

國家主席習近平今日同日本首相岸田文雄通電話

市監總局表示美團逼令餐廳二選一，處罰３４﹒４２億元人民幣

蘭花科創表示多家子公司將停產，預計影響收入逾５億元

三季度城鎮儲戶問卷調查：傾向儲蓄居民佔５０﹒８％

人行行長易綱稱繼續打擊金融科技業壟斷

文旅部加強網絡遊戲市場執法監管，公布５起典型案例

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒４％，蔡英文：無意引發軍事衝突

台積電表示９月銷售額５４﹒５億美元，同比增近２０％

朱立倫接任國民黨主席，稱兩岸和平對台灣民眾最有利

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《其他消息》

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港澳辦表示施政報告謀劃長遠，籲各界多提建設性意見

林鄭稱北部都會區以２０年發展是務實時間表

薛永恒稱科研用地大增，新田科技城可助科研成果量產

陳帆稱料首階段洪水橋連接前海鐵路研究明年完成

黃偉綸稱考慮未來賣地時訂立最細面積條款或限制；長遠土地短缺達３０００公頃，有信心覓足

夠土地

消息指國安處八鄉拘捕兩人，寓所內搜獲Ｐ８０手槍

新界東１６名區議員被裁定宣誓無效

楊潤雄稱不干涉大學和學生會關係，不擔心學生會解散影響學生服務；公校教師有必要認識《基

本法》，會參考公務員招聘準則

羅致光稱明年下半年合併普通及高額長者津貼，劃一派３８１５元

陳智思「非常肯定」反制裁法仍將在港實施

中大學生報反對將學生會「停止運作」表述為「解散」

曾國衞稱計劃下個立法年度修訂區旗區徽條例

鄧炳強稱美國ＣＩＡ設中國任務中心，特區政府需應對；犯罪分子以文藝活動掩飾港獨，２３條

立法將作出考慮

中聯辦表示報告推動香港融入國家發展大局，增添新動力

深股通額度全日淨流走３億元；滬股通額度全日用１４億元，陸股通淨流出近２６億元

匯豐表示灣仔熙華大廈分行早上因大雨水浸，目前暫停營業

國旗及國徽修訂條例今日正式刊憲生效

跑馬地樂活道棚架倒塌一女工重傷昏迷，來回方向全線封閉；跑馬地樂活道棚架倒塌，最少造成

一死一傷

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３６％，但施政報告將利好樓市

通訊局表示無收到有線及奇妙電視股權變動申請

金銀業貿易場表示公開喊價市場下午維持正常

黑色暴雨警告仍然生效，港股下午照常交易

駿隆表示９月強積金人均蝕８０００，上季資產料蒸發５２０億；今年強積金回報料持平，恒指

２萬４或有支持

Ｖｉｓａ表示虛擬銀行認知度升至８６％，惟受訪者仍偏好傳統銀行

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《大國博弈》

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耿爽暗批美國袒護東伊運，促糾正錯誤

外交部表示嚴重關切美國核潛艇在南海撞上不明物體；楊潔篪沙利文討論中美元首年底前視頻會

晤

美軍在台秘密練兵，外交部表示將採取必要措施捍衛主權

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《恒大困局》

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摩通表示計及表外負債，恒大淨負債率或高達１７７％

瑞士盈豐表示恒大非雷曼，中國政府不會允許系統性風險

中原地產代理入稟追討恒大１﹒０６億元佣金

恒大珠三角公司否認退出廣州滄聯社區舊改項目

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《解決電荒》

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傳內蒙古能源局要求加快釋放煤礦產能，涉７２座煤礦

內蒙古能源局證實表示７２處煤礦共增產能９８３５萬噸

浙能集團採煤保供，國慶假期日均２０萬噸煤裝船來浙

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《新冠肺炎》

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本港新增２宗確診，機場貨運工染疫列不明源頭個案

林鄭月娥稱放寬其他地區檢疫要求或影響和?地通關

沙田金獅花園４００名居民完成強檢，無發現確診

香港更新版疫苗接種紀錄獲英國確認符合當地要求

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