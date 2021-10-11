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即市新聞

11/10/2021 07:52

《油金掠影》油價收升，布油觸３年高位後回落，金價小漲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》受ＯＰＥＣ＋議決緩慢恢復增產，原料供應受壓，油價上周大
升約４％。上周五布蘭特期油升０﹒５％或０﹒４４元，收報每桶８２﹒３９元（美元﹒下同）
，盤中高見８３﹒４７元三年高位。紐約期油揚１﹒３％或１﹒０５元，收報每桶７９﹒３５元
，為近７年以來最高收報價。
　　供應緊張下，美國仍未有公布動用戰略石油儲備，進一步推升油價。面對燃料供應緊張，中
國政府早前已下令內蒙古煤礦企業須提高煤炭產量，以緩解能源危機。

＊非農就業職位遜預期，惟前景仍向好致金價受壓＊

　　美國新一個月非農就業職位僅增加１９﹒４萬個，遠遜於預期。但與疫情爆發前的水平相比
，美國經濟現已恢復了１２月時就業缺口的一半。上周五金價受數字顯弱刺激一度升超過１％，
但隨後則收窄升幅並轉跌。現貨金微升０﹒２％報每盎司１７５８﹒８６元，盤中高見１７８１
﹒２元；紐約期金轉跌０﹒１％報每盎司１７５７﹒４元。
　　有分析師表示，數據初時遜於預期刺激金價向上，惟報告內容「總體上似乎沒那麼糟糕」，
令市場預期數據將未能改變聯儲局縮減買債的步伐，金價升幅受限。
　　其餘貴金屬方面，白銀小升０﹒５％報每盎司２２﹒７元。受非農就業報告提振，鉑金大升
４﹒１％報每盎司１０１９﹒７４元，鈀金勁飆５﹒８％報２０７３﹒５２元。（ｈｃ）

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