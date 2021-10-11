【電荒不再慌】專家評限電概念股：煤炭股要食胡，電企可看高？　

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１１日報道》限電影響無限大，民生經濟皆受挫。中央過去一周

終於表現出解決電荒決心，由發電原料供應入手，更向發電企業派糖，緩和發電成本。內地加快

釋放煤炭產能，煤炭股自然成為市場焦點，行業半日平均升幅超過２％。不過，專家認為，煤炭

股前景或有暗湧，投資者宜採取審慎態度。相反，隨著發電成本下降，看好電力股前景。



＊中央加快釋放煤炭產能＊



內地９月接連推出「能耗雙控」限電停產措施，其中主要原因是欠缺用來發電的煤炭。澳洲

原本是中國煤炭主要來源國，惟中澳關係惡化，加上內地極端天氣影響，令煤炭供應緊張，價格

急升。當中，鄭州動力煤期貨年內價格更創下歷史新高，引起官方出手增加供應。

內地三個主要產煤省份，包括蒙古、山西、陝西答應合計提供逾一億噸煤炭，並且減價向電

廠提供長期供應。內蒙古能源局上周要求７２處煤礦加快煤炭產能釋放，更會加強監管，確保能

夠應付冬季旺季供應。



＊專家料煤價升勢受限＊



煤炭股日前自高位回調，而且幅度不小。中煤能源（０１８９８）及兗煤（０１１７１）挫

逾一成，官方要求增產但不可以加價，再加上內地力推碳中和，或不利燃煤發電需求，限制板塊

升勢。圓通環球證券行政總裁曾永堅同樣對煤炭板塊持審慎態度。

他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，隨著

華為副董事長孟晚舟獲釋、中美關係緩和，預期澳洲亦會緊隨美國步伐對中方釋出善意，澳洲的

煤炭供應有望恢復。另一方面，中國現時除了加快釋放煤炭產能外，更嘗試增加採購來源，從印

尼及俄羅斯進口，料第四季煤價上升幅度或會受限。



＊曾永堅：看好電力股，惟目前非入市良機＊



中央解決電荒決心明確，除了抑制煤價控制發電成本外，同時在融資、稅務方面支持煤電企

業，上調電價上下浮動範圍至不超過２０％，意味電企可以加價，資金上亦更鬆動。曾永堅預計

政策效應對一眾電力股有利。他補充早前電力股的升勢，其中一部份源於憧憬部份火力發電股有

能力轉型發展可再生電力能源，板塊前景相對正面。

不過，據彭博分析師研究指出，發電廠或需將電價於２０２０年基礎上，上調五至七成才能

夠實現收支平衡。眼見電力股本月以來表現向下，曾永堅認為現階段見資金獲利回吐，市場需要

消化獲利盤，仍會影響板塊表現，未持貨者宜待調整後才侍機部署。

根據經濟通ＨＶ２報價系統紀錄，電力股或新能源股份過去五天普遍下跌，平均跌幅介乎５

％至１４％。當中龍源電力（００９１６）、華潤電力（００８３６）以及大唐發電

（００９９１）過去一個月已錄跌幅，扭轉過去３個月、６個月以至１年的持續升勢。

