ＡＴＭ大幅反彈且金融股造好，港股現報２５３２５曾飆逾５００

《經濟通通訊社１１日專訊》科技股持續反彈。美團公布，違反內地《反壟斷法》，被處以

３４﹒４２億元人民幣罰款，相當於去年度中國境內銷售收入的３％。市場憧憬內地當局對其監

管短期完結，ＡＴＭ齊貢獻逾３００點升幅；且見電力股即使在市場交易電價上下浮動範圍均不

超過２０％的消息利好下，普遍高開低走，反映資金或已經逐漸轉移往「跌殘股」如科技、醫療

等股身上。另外，中資金融股普遍低位反彈，帶動港股開市初段一度夾高５２６點見２５３６３

點。恒生指數現報２５３２５點，升４８７點或升１﹒９６％，主板成交５２２﹒４８億元。國

企指數報８９９６點，升２２０點或升２﹒５１％。恒生科技指數報６３７１點，升１６４點或

升２﹒６６％。

Ａ股同樣造好。上證綜合指數報３６０２點，升１０點或升０﹒２８％，成交２０９２﹒

３４億元人民幣。深證成份指數報１４４４９點，升３５點或升０﹒２５％，成交２３５１﹒

４９億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２７４﹒８０元 升７﹒３４％

阿里 （０９９８８） １６６﹒３０元 升６﹒９５％

信義光能（００９６８） １５﹒４４元 升６﹒１９％

招行 （０３９６８） ６３﹒６５元 升５﹒５６％

比亞迪 （０１２１１） ２５８﹒４０元 升５﹒０４％



吉利 （００１７５） ２３﹒００元 升３﹒６０％

小米 （０１８１０） ２１﹒７０元 升２﹒６０％

騰訊 （００７００） ４９４﹒００元 升２﹒５３％

國壽 （０２６２８） １３﹒８０元 升２﹒３７％

平保 （０２３１８） ５９﹒１５元 升２﹒２５％

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（ｋｓ）

