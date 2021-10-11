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即市新聞

11/10/2021 16:30

《盤後部署》恒指短期或續出現挾淡倉，料２６５００點有阻力

　　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒指高開３２３點報２５１６１點。科技股持續反彈。美團
公布，違反內地《反壟斷法》，被處以３４﹒４２億元人民幣罰款，相當於去年度中國境內銷售
收入的３％。市場憧憬內地當局短期對其監管放鬆，ＡＴＭ一度齊貢獻逾３００點升幅；且見電
力股即使在市場交易電價上下浮動範圍均不超過２０％的消息利好下，普遍高開低走，反映資金
或已經逐漸轉移往「跌殘股」如科技、中資金融等股身上。另外，中資金融股普遍低位反彈，帶
動港股開市初段一度夾高６００點見２５４３７點。最終恒指收報２５３２５點，升４８７點或
升１﹒９６％，主板成交１６２９﹒２８億元。國企指數報８９９９點，升２２３點或升２﹒
５５％。恒生科技指數報６４０３點，升１９６點或升３﹒１７％。
　　Ａ股偏軟。上證綜合指數報３５９１跌，無升跌，成交４６８６﹒７４億元人民幣。深證成
份指數報１４３６７點，跌４６點或跌０﹒３２％，成交５２３５﹒０４億元人民幣。

＊短期宜避開電力股＊

　　本日恒指重返二萬五關，全靠ＡＴＭ齊齊夾上。筆者認為，短線恒指依然不宜看太淡。
　　首先，雖然近日大市沽空比率依然高企，近５日平均依然處於２０％以上，短期或繼續有挾
淡倉動作。出現夾淡倉情況不難理解，由於市況呈較高沽空比率時，意味多數代表大市已錄得一
度程度跌幅，意味短線弱勢接近尾聲。
　　其次，近日領漲龍頭如騰訊（００７００）及美團（０３６９０）沽空比率明顯下降，加上
本日見大成交夾上，短線不宜看太淡。
　　此外，電力股為近期資金避難所，惟近日見後勁不繼之勢，或有強者資金開始沽貨獲利。內
地最新要求進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不
超過１０％、１５％，調整為原則上均不超過２０％。雖然今朝電力股票普遍因而高開，惟後勁
不繼，普遍連續出現兩根大陰燭，某程度反映股價一早反映最新公佈的消息，開始有「見光死」
味道。由於近數月電力股與大市的走勢均呈負相關性，若電力股繼續走弱，恒指或有力繼續反彈
，短線可先上望約２６５００點。（ｋｓ）

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