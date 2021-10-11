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11/10/2021 09:17

【外圍經濟】華爾街認為經濟復甦明顯，聯儲局７０％機會下月減債

　　《經濟通通訊社１１日專訊》盡管美國９月份非農就業數據表現未達預期，但華爾街市場分
析普遍認為，美國經濟復甦表現已達到聯儲局「收水」門檻。投資巨頭貝萊德指，雖然美國目前
存在「異常現象」，但聯儲局極可能在近期收緊貨幣寬鬆。
　　貝萊德所指的「異常現象」包括就業增長從高點回落，但同時出現勞動力短缺、供應鏈瓶頸
導致商品價格飆升等。不過，美國經濟復甦勢頭明顯。另有華爾街人士指，綜合各項數據，目前
美國有１１００萬個職位空缺，有８００萬人在找工作，僱主需要增加職位的吸引力。而聯儲局
有７０％機會在１１月正式啟動縮減購債，１２月才啟動的機會為３０％。
　　三藩市聯邦儲備銀行行長Ｍａｒｙ　Ｄａｌｙ亦表示，雖然新冠疫情推動了物價上漲，但這
些壓力隨著時間的推移應該會逐漸消失。Ｄａｌｙ今年在聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）有投
票權，也是聯儲局立場較為鴿派的決策者之一。
　　不過高盛集團經濟團隊下調了美國今、明兩年的經濟成長預測，歸咎於消費支出的復甦延遲
。預計２０２１年增長率為５﹒６％，調低０﹒１個百分點；預計明年增長４％，調低０﹒４個
百分點。報告指，新冠疫情拖累消費支出，半導體供應要到明年下半年才改善。（ｊｆ）

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