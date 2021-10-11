【國際要聞】南韓執政黨推選李在明出戰明年３月總統選舉

《經濟通通訊社１１日專訊》南韓執政共同民主黨周日以過半數支持，推選京畿道知事李在

明出戰明年３月的總統選舉。最大在野黨國民力量亦將於下月選出總統候選人，前檢察總長尹錫

悅為最熱門人選。民調顯示，李在明和尹鍚悅的民意支持度均為２８％，預示這將是一場激烈的

選戰。南韓總統任期５年，不能連任。（ｊｆ）

