【外圍經濟】恐民意反彈影響月底大選，日本首相擱置提高金融稅

《經濟通通訊社１１日專訊》日本首相岸田文雄早前表示有意調高股票等金融收入的稅率，
引發民意不滿。他周日在電視節目中受訪時稱，暫時擱置有關計劃。
日本國會將於本月３１日大選，為免高稅率政策引發民意抵觸情緒，岸田調整了稅務政策。
他強調「沒有增長就沒有分配，首先會切實考慮經濟增長。」他還試圖安撫投資者情緒說，將進
行「有人情味的改革。」岸田重申考慮對提高員工薪酬的企業推進稅制優惠。（ｊｆ）
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