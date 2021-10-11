【國際要聞】默克爾卸任前訪以色列，伊朗核協議問題仍存分歧

《經濟通通訊社１１日專訊》即將卸任的德國總理默克爾周日訪問以色列，與總理貝內特會
談，並前往位於耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館。她試圖在為期２日的行程中，就巴勒斯坦和伊
朗核協議問題作最後斡旋。雖然貝內特讚揚默克爾任內促進兩國關係，但據悉雙方在上述問題仍
存在分歧。（ｊｆ）
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