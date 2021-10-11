《異動股》聯想開插近１１％，撤回申請發中國存托憑證科創板上市

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想控股（０３３９６）和旗下附屬公司聯想集團

（００９９２）分別公布，聯想集團決定撤回中國存托憑證於上海科創板上市及買賣的申請。

聯想集團開插１０﹒９％，報７﹒８５元，穿二十天（８﹒４７１元）、五十天（８﹒

１６６元）、百天（８﹒３７７元）、二百五十天線（８﹒１１７元），成交約１０７１萬股，

涉資８４１０萬元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅１５﹒１４％。

聯想控股亦跌９﹒６１％，報１４﹒３元，現價計暫連跌兩日，累計跌幅１３﹒０２％。

聯想集團指，向上交所提交有關建議發行中國存托憑證及上市的申請材料後，考慮到本身業

務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，審慎考

慮最新發行上市等資本市場相關情況後，該集團決定撤回有關申請。

聯想集團指，業務運營狀況良好，撤回申請將不會對財務狀況造成任何不利影響，將繼續密

切關注情況，如有任何有關建議發行中國存托憑證及上市的重大更新及發展，將另作公告。

現時，恒生指數報２５１６１，升３２３點或升１﹒３０％，主板成交３７﹒４５億元。國

企指數報８８９８，升１２３點或升１﹒４０％。恒生科技指數報６３０３，升９６點或升１﹒

５６％。

即月期指新報２５１２２，升２９８點，低水４０點。即月國指期貨報８８９７，升１２７

點，低水２點。即月科指期貨新報６３１１，升１１５點，低水１２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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聯想集團（００９９２） ７﹒８５元 跌１０﹒９０％

聯控 （０３３９６） １４﹒３０元 跌９﹒６１％

神州控股（００８６１） ４﹒２８元 無升跌

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（ｎｓ）

