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即市新聞

11/10/2021 09:22

《異動股》聯想開插近１１％，撤回申請發中國存托憑證科創板上市

　　《經濟通通訊社１１日專訊》聯想控股（０３３９６）和旗下附屬公司聯想集團
（００９９２）分別公布，聯想集團決定撤回中國存托憑證於上海科創板上市及買賣的申請。
　　聯想集團開插１０﹒９％，報７﹒８５元，穿二十天（８﹒４７１元）、五十天（８﹒
１６６元）、百天（８﹒３７７元）、二百五十天線（８﹒１１７元），成交約１０７１萬股，
涉資８４１０萬元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅１５﹒１４％。
　　聯想控股亦跌９﹒６１％，報１４﹒３元，現價計暫連跌兩日，累計跌幅１３﹒０２％。
　　聯想集團指，向上交所提交有關建議發行中國存托憑證及上市的申請材料後，考慮到本身業
務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，審慎考
慮最新發行上市等資本市場相關情況後，該集團決定撤回有關申請。
　　聯想集團指，業務運營狀況良好，撤回申請將不會對財務狀況造成任何不利影響，將繼續密
切關注情況，如有任何有關建議發行中國存托憑證及上市的重大更新及發展，將另作公告。
　　現時，恒生指數報２５１６１，升３２３點或升１﹒３０％，主板成交３７﹒４５億元。國
企指數報８８９８，升１２３點或升１﹒４０％。恒生科技指數報６３０３，升９６點或升１﹒
５６％。
　　即月期指新報２５１２２，升２９８點，低水４０點。即月國指期貨報８８９７，升１２７
點，低水２點。即月科指期貨新報６３１１，升１１５點，低水１２點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　７﹒８５元　　跌１０﹒９０％
　　聯控　　（０３３９６）　　１４﹒３０元　　　跌９﹒６１％
　　神州控股（００８６１）　　　４﹒２８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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