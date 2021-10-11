《異動股》美團飆８％監管陰霾退，遭內地當局罰逾３４億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）現價升８﹒３６％，報２７７﹒４元，盤

中高見２７７﹒８元暫表現最佳藍籌。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒３５％。該

股成交約９８９萬股，涉資２６﹒８８億元。為目前自佳藍籌及科指股。

美團公布，違反內地《反壟斷法》，被處以３４﹒４２億元人民幣罰款，相當於去年度中國

境內銷售收入的３％。市場憧憬內地當局對其監管短期完結。

該集團指，上周五（８日）國家市場監督管理總局發布該集團反壟斷調查的《行政處罰決定

書 》，該局認定該集團違反《反壟斷法》一項，該項規定禁止具有市場支配地位的經營者沒有

正當理由，對交易相對人進行排他性限制。根據該法規定，綜合考慮該集團在調查開始前主動承

認實施「二選一」行為、在調查中主動提供證據、停止「二選一」行為並全面自查整改、積極退

還收取的獨家合作保證金等因素，該局責令該集團停止違法行為，並處以有關罰款。

該集團指，接受該局同時向其發出的《行政指導書》，要求全面規範自身競爭行為，保護平

台各方主體合法權益，完善企業內部監督管理制度，維護平台良好競爭生態，並連續３年向該局

提交自查合規報告。

現時，恒生指數報２５３４６，升５０８點或升２﹒０５％，主板成交１８４﹒７８億元。

國企指數報８９９７，升２２１點或升２﹒５３％。恒生科技指數報６３７６，升１７０點或升

２﹒７４％。

即月期指新報２５３０８，升４８４點，低水３９點。即月國指期貨報８９９７，升２２７

點，平水。即月科指期貨新報６３７５，升１７９點，２７１７張。

上證綜合指數報３６１２，升２０點或升０﹒５６％，成交６８３﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１４４５１，升３７點或升０﹒２６％，成交７５２﹒７７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２７７﹒４０元 升８﹒３６％

騰訊 （００７００） ４９３﹒８０元 升２﹒４９％

快手 （０１０２４） ８５﹒２０元 升１﹒７３％

小米 （０１８１０） ２１﹒４５元 升１﹒４２％

京東集團（０９６１８） ３０８﹒４０元 升４﹒１２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５６３﹒５０元 升３﹒８７％

百度 （０９８８８） １５８﹒８０元 升３﹒８６％

阿里 （０９９８８） １６４﹒７０元 升５﹒９２％

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（ｋｓ）

