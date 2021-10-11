【新冠疫苗】商務部：期待世貿就新冠疫苗知識產權豁免作決定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國商務部部長王文濤應約與世貿組織總

幹事伊維拉舉行線上會議，雙方就世貿組織第１２屆部長級會議（ＭＣ１２）準備工作及世貿組

織改革等問題交換意見。王文濤表示，中方期待世貿組織（ＷＴＯ）第１２屆部長級會議（ＭＣ

１２）發出支持多邊貿易體制的積極信號，達成漁業補貼協議，就新冠肺炎疫苗知識產權豁免作

出決定，推動各方在農業、上訴機構改革等重要議題上取得進展並制定工作計劃。

王文濤表示，今年是中國加入世貿組織２０周年，作為多邊貿易體制的堅定維護者，中方將

一如既往地支持伊維拉總幹事和秘書處工作，維護世貿組織的權威性和有效性。中方支持對世貿

組織進行改革，改革要維護多邊貿易體制的核心價值，保障發展中國家的發展權益和空間。考慮

到改革的長期性、複雜性和反復性，應當堅持循序漸進、先易後難的原則，妥善設計好改革路徑

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王文濤並指出，中方支持對世貿組織進行改革，改革要維護多邊貿易體制的核心價值，保障

發展中國家的發展權益和空間。考慮到改革的長期性、複雜性和反復性，應當堅持循序漸進、先

易後難的原則，妥善設計好改革路徑。

