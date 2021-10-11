【美團勁彈】反壟斷處罰有結果消陰霾，大行唱好北水掃貨飆逾８％

《經濟通通訊社１１日專訊》今年４月市監總局立案調查美團（０３６９０）實施「二選一

」等涉嫌壟斷行為，調查最近有結果，美團公布因違反內地《反壟斷法》被處以約３４億元人民

幣罰款，相當於去年度中國境內銷售收入的３％，低於市場預期，另市場憧憬內地當局對其監管

短期完結，大行紛唱好，刺激其股價今日（１１日）急升近一成，其實上周五（８日）已見北水

掃入美團，淨買入達１１﹒４９億元，為第二多，僅次於騰訊（００７００）。另外，阿里巴巴

（０９９８８）近期亦有好消息，除獲股神巴菲特拍檔芒格大手增持其美股外，與騰訊關係亦持

續改善，今日股價同樣升近一成。



＊市監總局：罰款３４﹒４２億人幣，全面整改連續三年交報告＊



美團指，上周五（８日）國家市場監督管理總局發布該集團反壟斷調查的《行政處罰決定書

》，該局認定集團違反《反壟斷法》一項，該項規定禁止具有市場支配地位的經營者沒有正當理

由，對交易相對人進行排他性限制。惟綜合考慮集團在調查開始前主動承認在餐飲外賣平台服務

市場實施「二選一」壟斷行為、在調查中主動提供證據、停止「二選一」行為並全面自查整改、

積極退還收取的獨家合作保證金１２﹒８９億元人幣等因素，該局責令集團停止違法行為，並處

以３４﹒４２億元人民幣罰款。



市監總局又向美團發出《行政指導書》，要美團圍繞完善平台佣金收費機制和算法規則、維

護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市

場監管總局提交自查合規報告，確保整改到位。集團回應指，會全面規範自身競爭行為，保護平

台各方主體合法權益，完善企業內部監督管理制度，維護平台良好競爭生態，並會連續三年向該

局提交報告。



＊花旗：不確定性消散，維持買入評級＊



花旗發表研究報告指，隨著市監總局對美團的反壟斷調查結束，該股所面臨的不確定性也將

隨之煙消雲散，維持其「買入」評級和３６４港元的目標價。花旗認為，調查的塵埃落定為美團

提供稍作喘息的機會。罰款金額相當於美團２０２０年國內收入的３％，相對符合預期，又預計

宏觀環境放緩，本地的外送服務需求強韌。



＊交銀國際：罰款低於預期，估值吸引＊



交銀國際同樣維持美團「買入」評級，目標價３２３港元，認為其估值吸引。該行指，反壟

斷處罰落地，後續重點關注《行政指導書》提及的對中小餐飲商家的經營支持，對配送員的收入

保障及消費者個人信息及隱私保護。美團本次處罰按公司境內收入的３％，分別對應２０１９及

２０年外賣平台交易規模的０﹒９％及０﹒７％，低於預期。該行又料，美團第三季度外賣日單

同比增長或好於預期，但補貼加大，變現率環比持平。值得一提，今年４月，阿里亦因「二選一

」行為遭罰款１８２﹒２８億元，而今次美團只罰３４﹒４２億元，明顯較少。



阿里巴巴旗下餓了麼亦表示關注市監總局對美團壟斷行為作出處罰，指出堅決支持相關行政

部門，對外賣行業公平競爭和長期健康發展的監管和指導，也將以此為鑑，堅決不從事「二選一

」行為，堅持依法合規經營，自覺維護外賣行業公平良性的競爭環境。



＊阿里獲芒格大手增持美股，與騰訊關係持續向好＊



阿里近期亦另有一些好消息。據芒格旗下Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔ

ｉｏｎ向美國證交會申報的文件顯示，ＤＪＣＯ於今年９月底季度的阿里巴巴美股，單季增加

８２﹒７％，平均買入價每股１８２﹒３美元。另受中央大力推動反壟斷影響，阿里和騰訊關係

持續向好，阿里旗下淘特宣布上線騰訊旗下微信掃碼付功能，目前部分用戶開始測試，雙１１前

完全開放，此前淘特商家已開始批量簽約開通多元化支付協議。截至目前，阿里旗下餓了麼、優

酷、大麥、考拉海購、書旗等應用均已接入微信支付，而閒魚、盒馬等Ａｐｐ也已申請接入微信

支付，正在等待微信審核。



美團全日升２１﹒４元或８﹒４％，收報２７７﹒４元，連升３日，累計升幅２１﹒５％。

阿里巴巴全日升１２﹒３元或７﹒９％，報１６７﹒８元，連升４日，累計升幅２４％。



撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組 整理：李崇偉

