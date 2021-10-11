【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒７億人幣，騰訊吸水東岳散水

《經濟通通訊社１１日專訊》恒指高開３２３點，報２５１６１點。最高升５９９點報

２５４３７點，最低升３２３點報２５１６１點。恒指收報２５３２５點，升４８７點或１﹒

９６％。

按額度計算，北水全日淨流入３２﹒７億元人民幣，減少９﹒７％。騰訊控股

（００７００）、招商銀行（０３９６８）、中國人壽（０２６２８）；淨賣出最多的依次是東

岳集團（００１８９）、中國電力（０２３８０）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１６２９﹒２８億元減少０﹒３％。其中港股通成交３６４﹒８億元，佔總成交

２２﹒４％。



＊小紅書傳在港上市推升騰訊阿里＊



外電引述知情人士報道，內地網絡購物和社交平台小紅書在擱置美國上市計劃後，正考慮在

香港進行首次公開募股（ＩＰＯ），視乎市況，集資或至少５億美元（約３９億港元），甚至可

能達１０億美元（約７８億港元）。

小紅書的投資者包括阿里巴巴和騰訊控股。據報道，該公司去年１月進行了一輪私募融資，

籌資４億至５億美元，使估值約達６０億美元。其網站顯示，小紅書註冊用戶約３億，月活躍用

戶超過１億。

消息刺激騰訊控股走強，收市升２﹒９５％報４９６元，北水淨買入１５﹒２億元。招商銀

行升４﹒９８％報６３﹒３元，北水淨買入２﹒２億元。中國人壽升２﹒３７％報１３﹒８元，

北水淨買入２億元。東岳集團跌１４﹒６９％報１４﹒４元，北水淨賣出６﹒４億元。中國電力

跌４﹒８６％報３﹒５２元，北水淨賣出１﹒４億元。藥明生物升０﹒０９％報１１２﹒１元，

北水淨賣出１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １５﹒２３

招商銀行 （０３９６８） ２﹒２４

中國人壽 （０２６２８） １﹒９７

中國平安 （０２３１８） １﹒８８

美團 （０３６９０） １﹒８３

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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東岳集團 （００１８９） －６﹒３８

中國電力 （０２３８０） －１﹒３９

藥明生物 （０２２６９） －１﹒３２

中廣核新能源 （０１８１１） －０﹒３２

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒１１

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