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11/10/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒７億人幣，騰訊吸水東岳散水

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒指高開３２３點，報２５１６１點。最高升５９９點報
２５４３７點，最低升３２３點報２５１６１點。恒指收報２５３２５點，升４８７點或１﹒
９６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒７億元人民幣，減少９﹒７％。騰訊控股
（００７００）、招商銀行（０３９６８）、中國人壽（０２６２８）；淨賣出最多的依次是東
岳集團（００１８９）、中國電力（０２３８０）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１６２９﹒２８億元減少０﹒３％。其中港股通成交３６４﹒８億元，佔總成交
２２﹒４％。

＊小紅書傳在港上市推升騰訊阿里＊

　　外電引述知情人士報道，內地網絡購物和社交平台小紅書在擱置美國上市計劃後，正考慮在
香港進行首次公開募股（ＩＰＯ），視乎市況，集資或至少５億美元（約３９億港元），甚至可
能達１０億美元（約７８億港元）。
　　小紅書的投資者包括阿里巴巴和騰訊控股。據報道，該公司去年１月進行了一輪私募融資，
籌資４億至５億美元，使估值約達６０億美元。其網站顯示，小紅書註冊用戶約３億，月活躍用
戶超過１億。
　　消息刺激騰訊控股走強，收市升２﹒９５％報４９６元，北水淨買入１５﹒２億元。招商銀
行升４﹒９８％報６３﹒３元，北水淨買入２﹒２億元。中國人壽升２﹒３７％報１３﹒８元，
北水淨買入２億元。東岳集團跌１４﹒６９％報１４﹒４元，北水淨賣出６﹒４億元。中國電力
跌４﹒８６％報３﹒５２元，北水淨賣出１﹒４億元。藥明生物升０﹒０９％報１１２﹒１元，
北水淨賣出１﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１５﹒２３
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　　　２﹒２４
　　中國人壽　（０２６２８）　　　　　　１﹒９７
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　　１﹒８８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東岳集團　　　（００１８９）　　　　　－６﹒３８
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　－１﹒３９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒３２
　　中廣核新能源　（０１８１１）　　　　　－０﹒３２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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