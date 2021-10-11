【恒大困局】傳恒大離岸債持有人聯繫律所定應急方案，防資產被售

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，律所凱易（Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ

）和Ｍｏｅｌｉｓ ＆ Ｃｏ﹒正與中國恒大（０３３３３）境外債券持有人制定應急計劃，這

些債權人擔心一旦恒大垮台，該公司可能出售他們指望用於抵債的資產。

Ｍｏｅｌｉｓ董事總經理上周五（８日）在與債券持有人的電話會議上表示，Ｍｏｅｌｉｓ

和Ｋｉｒｋｌａｎｄ為一個包括６個債券持有方組成的團體提供諮詢，他們持有恒大２５億美元

離岸債券。自９月１６日以來，他們一直在試圖與恒大及其顧問接觸，致函詢問恒大的情況，希

望確保在討論解決方案期間恒大管理層不會出售離岸資產。

凱易的一位在電話會議上表示，到目前為止，還沒有收到任何實質性的回應。離岸債持有人

可能容易遭遇損失，因為據估計如果恒大資不抵債，對離岸債權人的償付優先級是最靠後的。

凱易的一名律師表示，該債權人小組正在與全球離岸律師事務所衡力斯（Ｈａｒｎｅｙｓ）

合作，一位知情人士稱，債權人正在考慮各種形式的索償方案，包括根據恒大上市母公司註冊地

開曼群島法律索償。恒大的代表沒有回覆《彭博》的置評請求。（ｃｗ）

