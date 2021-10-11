  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2021 10:24

【恒大困局】傳恒大離岸債持有人聯繫律所定應急方案，防資產被售

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，律所凱易（Ｋｉｒｋｌａｎｄ　＆　Ｅｌｌｉｓ
）和Ｍｏｅｌｉｓ　＆　Ｃｏ﹒正與中國恒大（０３３３３）境外債券持有人制定應急計劃，這
些債權人擔心一旦恒大垮台，該公司可能出售他們指望用於抵債的資產。
　　Ｍｏｅｌｉｓ董事總經理上周五（８日）在與債券持有人的電話會議上表示，Ｍｏｅｌｉｓ
和Ｋｉｒｋｌａｎｄ為一個包括６個債券持有方組成的團體提供諮詢，他們持有恒大２５億美元
離岸債券。自９月１６日以來，他們一直在試圖與恒大及其顧問接觸，致函詢問恒大的情況，希
望確保在討論解決方案期間恒大管理層不會出售離岸資產。
　　凱易的一位在電話會議上表示，到目前為止，還沒有收到任何實質性的回應。離岸債持有人
可能容易遭遇損失，因為據估計如果恒大資不抵債，對離岸債權人的償付優先級是最靠後的。
　　凱易的一名律師表示，該債權人小組正在與全球離岸律師事務所衡力斯（Ｈａｒｎｅｙｓ）
合作，一位知情人士稱，債權人正在考慮各種形式的索償方案，包括根據恒大上市母公司註冊地
開曼群島法律索償。恒大的代表沒有回覆《彭博》的置評請求。（ｃｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/10/2021
《講股論勢－鄭廣復》恒指GOGO高 有貨好風騷
財經熱話11/10/2021
聯想回A計劃告吹　股價插逾一成半
開市Good Morning11/10/2021
曾永堅：美團短線百天線為關鍵　聯想撤回A不必過份解讀
財經熱話11/10/2021
【陶觀天下】港府開拓發展新空間，聯儲無懼就業再波折
香港政情08/10/2021
【施政報告】曾國衞：計劃下個立法年度修訂區旗區徽條例
財經熱話08/10/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》國慶檔電影票房佳　貓眼娛樂股價或有起色
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金