【施政迴響】香港房地產協會建議放寬活化工廈計劃限制

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥上周發表任內最後一份《施政報告》，香港

房地產協會表示，港府應有短、中、長期行動方案，以彌補土地發房屋政策的不足。短期方面，

該會建議政府適當簡化及放寬「活化工廈計劃」的限制和要求，以便利工廈業主重建。消防方面

，該會建議在不增加消防風險的前提下，可讓業主改建現時工廈的消防系統。



＊提供誘因吸引更多業主改建工廈為過渡性房屋＊



該會倡議政府應適當補助工廠業主，如補助部分過渡性房屋的租金，或日後容許業主將物業

公開拆售作為誘因，吸引更多業主主動改建工廈為過渡性房屋。另外，又建議政府提供相關建築

費用資助，及延長工廈改建成過渡性房屋的使用年限至１０年，並設立小組特急處理過渡性房屋

項目，加快內部檢閱程序時間。



＊西貢、沙頭角、印洲塘可為旅遊業帶來新機遇＊



中期發展方面，香港房地產協會副會長宋樹鴻表示，北部都會區內有很多具歷史意義的地方

和設施，建議政府發展考慮加入「歷史保育」及「產業發展」元素。另外，該會倡議重新整合現

有的村界圖和「鄉村式發展地帶」地圖，加入新基建設計。該會指，香港西貢、沙頭角、印洲塘

具潛力成為度假勝地，可為本港找到旅遊業新機遇，以擴展產業鏈。



＊若降祖堂地門檻至八、九成，料釋放一半祖堂地＊



另外，執行委員會副主席葉少明倡政府參考鄉議局建議，容許若有７成半至８成業權人同意

，即可出售「祖堂地」。該會績指，即使把門檻降低至８、９成，預料已可釋放一半祖堂地。

副會長兼華東分域主席施家殷又認為，發展綠化帶屬可行之計，可能性遠比發展郊野公園邊

陲地帶高。現時發展郊野公園邊陲地帶需面對損害生態環保價值、需興建交通基建、及實際工程

料超過１５年。相較之下，發展綠化帶則相對簡單。（ｓｌ）

