【夜期時段】即月期指最新報２５２３２點，跌３７點，低水９３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２５４點，跌１５點，低水

７１點，最新報２５２３２點，跌３７點，低水９３點，合約成交５６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８９８２點，跌４點，低水１７點，最新報８９７２點，跌

１４點，低水２７點，合約成交８６７張。

