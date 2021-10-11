舜宇光學（２３８２）９月手機鏡頭出貨量按年減少２１％

《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）公布，今年９月手機鏡頭出貨量
為１﹒３３億件，按年減少２０﹒８％，按月增加５﹒８％。
期內，車載鏡頭出貨量為５００﹒６萬件，按年減少２１﹒４％，按月減少８﹒３％；手機
攝像模組出貨量為５３６９﹒２萬件，按年減少８﹒９％，按月減少３％。（ｓｌ）
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