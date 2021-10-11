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即市新聞

11/10/2021 17:32

吉利汽車（１７５）：９月總銷量按年跌１８％至１０﹒３９萬部

　　《經濟通通訊社１１日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年９月的總銷量為
１０﹒３９萬部，較去年同期減少約１８％，惟較今年８月增長約１８％。其中，１１１７７部
為新能源和電氣化汽車，較去年同期增長約８３％，達至自２０１９年１１月以來的最高月銷量
水平。
　集團指，部分地區疫情和晶片全球供應短缺持續影響交付量。集團於今年９月之出口量按年減
少約１％至８０１３部；於中國市場之總銷量為９５９２３部，較去年同期減少約１９％。

＊首九個月已實現全年銷量目標６０％＊

　　今年首九個月之總銷量為約９２﹒１８萬部，較去年同期增長約５％，達至集團今年全年銷
量目標１５３萬部之６０％。
　　９月，轎車?運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為３９４０９部?６３７８１部及
７４６部。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為１５８２３部，今年首九個月領克品牌汽車之總
銷量為約１４﹒８萬部，較去年同期增長約４０％。
　　９月，集團領克品牌汽車即「領克０１　ＨＥＶ」和「領克０１　ＰＨＥＶ」出口至歐洲市
場之付運量為２０００部。今年首九個月出口之總付運量為７９５０部，而本年度累計實現以創
新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶合共交付１９９０部汽車。（ａｃ）

　

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