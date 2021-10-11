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即市新聞

11/10/2021 16:24

《小傳日記》巴巴美團繼續升，地產表現唔夠勁，煤價升跌睇北京

　　《小傳日記》魚缸又有好消息喇！一開市就裂口高開３２３點，之後最多仲試過升差唔多
６００點，最後收報報２５３２５，升４８７點或升１﹒９６巴仙。日線嚟講已經連升三日，真
係可喜可賀喎。
　　上個禮拜五市監局就發布咗美團反壟斷調查的《行政處罰決定書》，就美團喺調查開始前主
動承認實施「二選一」行為同埋即時停止等因素，對美團處以３４﹒４２億人仔罰款，相當於去
年度中國境內銷售收入嘅３巴仙。可能孖屐覺得對美團嘅監管就此已經告一段落，所以美團
（０３６９０）今日勁抽多過８巴仙，報２７７﹒４銀，係最佳表現藍戰士。另外巴巴
（０９９８８）同ＱＱ（００７００）都遇強越強，分別都飆高挨近８巴仙，報１６７﹒８銀；
同升高挨近３巴仙，報４９６銀。三個大隻佬一共共獻超過３８０點升幅，分別成交額都過百億
，係近期少見嘅高成交日子。
　　磚頭佬方面，據聞特首已經邀約地建會一眾地產商，聽日喺政總會面，傾吓施政報告嘅措施
，當然唔少得北部都會區大計。不過唔知係咪又嚇一嚇，磚頭佬今日表現麻麻，恒地
（０００１２）跌多過１巴仙，報３１﹒９５銀；新地（０００１６）跌唔夠１巴仙，報１０１
﹒１銀；新世界（０００１７）跌多過１巴仙，報３３﹒７銀；長實（０１１１３）跌唔夠１巴
仙，報４５﹒４銀。
　　因為供應短缺而持續炒高嘅煤價，所以近排阿爺終於出手，要求提高返煤嘅出產量，煤產大
省內蒙古鄂爾多斯市４０家煤炭企業與對口保供的東北地區等１８個省區市簽訂咗煤炭中長期保
供合同，涉及煤炭５３６４萬噸。煤碳佬今日繼續落鑊：兗煤（０１１７１）升多過４巴仙，報
１４﹒２２銀；神華（０１０８８）升挨近４巴仙，報１８﹒１４銀，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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