【解決電荒】國務會議：將市場交易電價上下浮動範圍擴至２０％

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院總理李克強上周五（８日）主持召開國務院常務會議，

進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。

會議指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素

導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響。有關方面會採取一系列

措施加強能源供應保障。

會議提到，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮

動範圍，由分別不超過１０％、１５％，調整為原則上均不超過２０％，並做好分類調節，對高

耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮２０％的限制。同時，要堅決遏制「兩高」項目盲目

發展，推動新增可再生能源消費在一定時間內不納入能源消費總量。推動重點領域實施節能降碳

改造，在主要耗煤行業大力推進煤炭節約利用。



＊對煤電困難企業實施階段性稅收緩繳＊



另外，針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策；在保障安全生產的前提下，推動具備

增產潛力的煤礦盡快釋放產能；做好有序用電管理，糾正有的地方一刀切停產限產或「運動式」

減碳，反對不作為、亂作為。

此外，會議還通過了《中華人民共和國黃河保護法（草案）》。草案突出加強生態保護與修

復、水資源節約集約利用、污染防治等制度規定，嚴格設定違法行為的法律責任。（ｌｃ）

