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11/10/2021 09:02

【國務會議】李克強：推動煤礦釋產能，支持煤電企業增加電力供應

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會
議，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過
１０％、１５％，調整為原則上均不超過２０％。
　　針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大的情況，會議強調，一要堅持民生優先，保障好
群眾生活和冬季取暖用能，確保發電供熱用煤特別是東北地區冬季用煤用電。加強民生用氣供應
，適時組織「南氣北上」增加北方地區取暖用氣。
　　二要在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，加快已核准且基本
建成的露天煤礦投產達產，促進停產整改的煤礦依法依規整改、盡早恢復生產。交通運輸部門要
優先保障煤炭運輸，確保生產的煤炭及時運到需要的地方。
　　三要支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策，引導鼓勵
金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。
　　四要改革完善煤電價格市場化形成機制。有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在保持
居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過
１０％、１５％，調整為原則上均不超過２０％，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易
形成價格，不受上浮２０％的限制。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策

　　五要加快推進沙漠戈壁荒漠地區大型風電、光伏基地建設，加快應急備用和調峰電源建設。
積極推進煤炭、天然氣、原油儲備及儲能能力建設。
　
＊遏制「兩高」項目盲目發展，糾正「運動式」減碳＊
　
　　六要堅決遏制「兩高」項目盲目發展。完善地方能耗雙控機制，推動新增可再生能源消費在
一定時間內不納入能源消費總量。推動重點領域實施節能降碳改造，在主要耗煤行業大力推進煤
炭節約利用。
　　會議要求，要壓實各方能源保供和安全生產責任。堅持實事求是，加強統籌兼顧。各地要嚴
格落實屬地管理責任，做好有序用電管理，糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳
，反對不作為、亂作為。主要產煤省和重點煤企要按要求落實增產增供任務。中央發電企業要保
障所屬火電機組應發盡發。電網企業要強化電力運行調度和安全管理。對不落實能源保供責任的
要嚴肅追責。
　　會議通過《中華人民共和國黃河保護法（草案）》。草案突出加強生態保護與修復、水資源
節約集約利用、污染防治等制度規定，嚴格設定違法行為的法律責任。會議決定將草案提請全國
人大常委會審議。　

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