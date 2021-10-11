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11/10/2021 09:01

【解決電荒】遼寧停止水泥生產用電，推高水泥價格

　　《經濟通通訊社１１日專訊》為紓緩煤電緊張問題，內地多省份對水泥行業實行限產措施。
其中，遼寧工信廳上周五（８日）發布《關於水泥行業熟料生產實施有序用電措施的通知》，要
求自１０月９日８時起，對全省水泥行業企業實施有序用電措施，期間水泥熟料生產停止用電，
有序用電時間預計不低於１５天。此外，廣西工信廳在９月底也已發布通知，決定在１０月份繼
續對水泥等高耗能企業實行限產措施。
　　有報道指，遼寧水泥業全面實行停電停產，水泥價格勢必上漲。浙江區域的水泥經銷商透露
，已經接各水泥廠通知，１０月１１日浙江全境全品種水泥提價每噸３０元人民幣。受限電影響
水泥供應依然緊張，目前還是缺貨狀況。
　　另外，為應付冬季的供暖耗煤高峰期，國家發改委早前還要求山西、陝西和內蒙古三個產煤
大省，必須確保今年第四季煤炭供應，其中內蒙古已發出緊急通知，加快釋放煤炭產能，要７２
處煤礦，合計增加產能９８３５萬噸，較原有一年的產能增長５５％。
　　另一個產煤大省山西也將承擔煤源保障任務，但當地近日連場暴雨，除了多處水浸，更出現
山泥傾瀉和路陷等情況，有６０座煤礦停產、多處道路中斷，亦影響煤炭的運輸，可能加劇煤電
的緊張情況。（ｌｃ）

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