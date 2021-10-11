【大國博弈】秦剛︰美方對華嚴重誤解誤判，冀遵守元首通話共識

《經濟通通訊社１１日專訊》中國駐美大使秦剛在華盛頓接受訪問時表示，期望中美能夠切

實遵守和執行兩國元首早前通話時所達成的重要共識，避免誤解誤判和衝突、妥善管控分歧、推

動中美關係盡快重回健康穩定發展正軌。

早前美國總統拜登與國家主席習近平通話時曾經表示，美中兩國應避免誤解誤判和意外衝突

。秦剛指出，美方將中國視為「２１世紀最重要的地緣政治威脅」，就是最嚴重的誤解誤判。

對於美國中央情報局新設立的「中國任務中心」，秦剛指出，美方有些人總是沉浸自編自導

、假戲真做，將自己當成電影中的特務「占士邦」而不能自拔，形容「００７」的冷戰劇本，應

該留給荷裡活拍電影。



＊秦剛︰中美雙方可討論如何「再掛勾」＊



另外，秦剛接受《鳳凰衛視》訪問時表示，中美經貿關係互利互惠，中國堅定不移擴大對外

開放，將一如既往歡迎各國企業到中國投資，認為中國的持續穩定發展、市場機遇以及堅持改革

開放，對美國企業來說就是最大的確定性，如果有不確定性，也不是來自中方。

秦剛又指，注意到戴琪提到美國尋求和中國「再掛勾」，認為有一定的積極因素，雙方可以

梳理哪些方面被「脫勾」，以及如何「再掛勾」。對於華府指中方沒有全面落實中美第一階段經

貿協議，秦剛強調中方一向重信守諾，即使面對疫情的嚴重困難，仍穩步推進落實協議，反指美

方對中國企業和兩國經貿交往與投資合作，設置重重阻力和限制。（ｊｔ）

