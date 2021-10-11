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11/10/2021 14:04

【解決電荒】非計劃停機檢修超期，華電等電企遭內蒙古能源局約談

　　《經濟通通訊社１１日專訊》從內蒙古自治區能源局了解到，８日上午，能源局就部分發電
企業煤電機組非計劃停機、出力受阻和檢修超期等問題，集體約談北方聯合電力、華電內蒙古能
源、國家能源集團內蒙古電力、內蒙古能源發電投資集團、京能電力（滬：６００５７８）以及
興和熱電廠、海勃灣電廠（二期）、哈倫熱電廠、華潤磴口電廠、新豐熱電廠、金山熱電廠、億
利電廠主要負責人。（ｃｔ）

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