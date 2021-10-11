【中印衝突】中印邊境上月再爆衝突，兩軍舉行第十三輪軍長級會談

《經濟通通訊社１１日專訊》平息近一年的中印邊境局勢再度收緊。官媒《中國日報》９日

引述解放軍消息人士稱，９月２８日，中國邊防部隊按計劃對中印邊境中方一側東章地區進行例

行性巡邏，中途遭遇印方無理阻攔，中方官兵堅決予以反制，在完成巡邏任務後返回。印度媒體

亦有報道上述消息，印方的說法是中國２００名士兵越境越南控制線。東章地區在西藏山南市錯

那縣，該地區有處著名景點東章瀑布，但據中國方面解釋，該處約在２０年前被印度蠶食佔領。

中印邊境部隊自去年６月對峙以來，雙方為緩解緊張局勢已進行１２輪的軍長級會談。據西

部戰區微信公眾號最新消息，１０月１０日，中印兩軍在莫爾多╱楚舒勒會談點中方一側舉行第

十三輪軍長級會談。會談中，中方從維護中印兩國兩軍關系大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫

做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難

。



＊網傳去年６月加勒萬河谷衝突照片，至少３０印度軍人被俘＊



此外，內地網絡流出兩張照片引發關注，其中一張是全副武裝的解放軍列隊警戒，一大群印

軍垂頭喪氣且帶有傷痕在中間行走，人數至少在３０人以上。在圖中，解放軍頭戴重型防暴頭盔

，手拿鋼管，而不少印軍?去軍帽，脖子掛着繃帶，臉上也滿是傷痕。儘管時間不知，但外界猜

測可能與２０２０年６月１５日發生的加勒萬河谷衝突有關。

在加勒萬河谷流血衝突後，中國軍方宣稱有４名軍人死亡，１名軍官受重傷。而印軍宣稱有

２０名軍人陣亡，７６人受傷，１０人被俘。不過，從上述照片看，解放軍俘虜印軍的人數遠遠

不止印度軍方所稱的１０人。（ｗｌ）

