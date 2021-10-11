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即市新聞

11/10/2021 11:50

【債務風險】花樣年擬出售資產紓困，境內債被降級後調整交易方式

　　《經濟通通訊社１１日專訊》花樣年控股（０１７７７）逾２億美元的２０２１年票據兌付
意外違約，上周五（８日）引發國內外債券價格暴跌。該公司今日稱，調整上海證交所相關債券
交易方式，僅在固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行，此舉與中國
恒大（０３３３３）早前應對債價暴跌的方式如出一轍。公司同時表示，擬通過出售資產，以增
強短期償債能力。
　　根據刊登在上交所的《關於調整債券上市期間交易方式有關事項的通知》及中國證券登記結
算公司《關於調整公司債券結算業務有關事項的通知》，「１８花樣年」、「１９花樣年」、
「１９花樣０２」、「２０花樣０１」、「２０花樣０２」自今日起進行交易方式調整。

＊中誠信調降花樣年評級至Ａ，展望「負面」＊

　　公司亦指，中誠信國際調降花樣年集團（中國）主體及相關債項信用等級並將其列入可能降
級的觀察名單，花樣年集團（中國）主體和相關債券債項信用等級由ＡＡ＋降至Ａ，評級展望仍
為「負面」。
　　針對公司的間接控股股東花樣年控股層面發生短期流動性的問題，花樣年控股董事會及管理
層正在就相關事件對花樣年控股財務及經營狀況的影響進行評估，並在地方政府、金融機構、財
務顧問等多方支持下，成立了應急小組，正在制定風險化解方案，以期盡快化解階段性困境。
　　國慶長假後首個交易日，花樣年兩期境內公司債暴挫，其中「１９花樣０２」腰斬，跌逾
５０％被兩度臨停，「１８花樣年」跌逾２０％。（ｗｌ）

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