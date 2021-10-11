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11/10/2021 12:00

【解決電荒】發改委：電廠煤炭庫存明顯提升，存煤７天以下削九成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家發改委表示，近日組織各省區市經濟運行部門積極推動主
要煤炭生產企業、保供煤礦以及發電供熱企業等產運需各方，在年度中長期合同的基礎上集中補
簽採暖季煤炭中長期合同，推進發電供熱用煤中長期合同全覆蓋。十一期間，全國發電供熱用煤
中長期合同全覆蓋繼續深入推進，又一批省份已順利實現全覆蓋，供暖季保供基礎進一步夯實。
　　目前統調電廠煤炭庫存明顯提升，７天以下存煤企業大幅減少。截至１０月７日，全國存煤
７天以下電廠數量比節前減少９０％。

＊機構料１０月動力煤價格仍高位運行＊

　　供應吃緊的情況下，煤炭期貨價格繼續狂飆。華泰期貨指出，９月份煤炭增產不及預期疊加
需求強度不減，煤炭價格大幅上漲，各地紛紛出台限電政策，煤炭產地多優先保障重點電力用戶
用煤需求，一定程度上緩解了電廠冬儲補庫的壓力，但定向保供電廠也造成了市場資源短缺，煤
炭各環節庫存持續維持低位，優質低硫煤貨源緊缺，整體供應緊張格局未改。
　　進入１０月，在保供穩價政策指導下產地新批復產能增多，預計四季度動力煤產量將逐步提
升，但考慮到目前各環節庫存仍處於低位，且淡季需求降幅較小，在供需矛盾未得到明顯改善前
，預計動力煤價格仍維持高位運行。（ｗｌ）

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