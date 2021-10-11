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即市新聞

11/10/2021 14:24

【科創板】上交所中止先正達發行上市審核，財務資料過期需補提交

　　《經濟通通訊社１１日專訊》瑞士農化巨頭　　先正達集團科創板ＩＰＯ申請７月獲受理，
擬發行近２７﹒９億股，募資６５０億元（人民幣．下同），本有望成為Ａ股史上第二大金額Ｉ
ＰＯ。不過，上交所更新披露文件稱，中止該公司發行上市審核，因發行上市申請文件中記載的
財務資料已過有效期，需要補充提交。
　　中國化工集團在２０１７年以４３０億美元收購了先正達，這是中國歷來最大的對外收購案
，旨在利用先正達的頂級化學品和受專利保護的種子資產組合，大幅提高國內農業產量。財務數
據方面，先正達２０１８年至２０２０年營業收入分別為１３９７億元、１４４５﹒７億元、
１５１９﹒６億元。但其２０１８年、２０１９年均錄淨虧損，其中２０１８年歸母淨虧損高達
４０﹒５億元；２０２０年則轉賺４４﹒２４億元。今年一季度，先正達營業收入為４２８﹒４
億元，同比增長１０﹒８％；淨利潤為３７﹒７８億元，同比增長７２﹒２％。
　　在先正達啟動Ａ股上市的同時，外電曾引述消息人士指，先正達亦考慮第二上市，蘇黎世、
倫敦和紐約交易所是研究中的選項，香港雖在考慮之列，但非首選。
　　無獨有偶，聯想集團（００９９２）早前亦公布，決定撤回中國存托憑證於上海科創板上市
及買賣的申請。集團指，向上交所提交有關建議發行中國存托憑證及上市的申請材料後，考慮到
本身業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，
審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，該集團決定撤回有關申請。（ｗｌ）

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