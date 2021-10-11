【加碼調控】多項目延期交付，內媒確認濟南暫停辦理綠地預售許可

《經濟通通訊社１１日專訊》內房負面新聞不絕，濟南市住房和城鄉建設局下發的《關於暫

停辦理綠地地產（濟南）有限公司及其子公司商品房預售許可證的函》近日在坊間流傳。內媒《

經濟觀察網》今日引述濟南住建局相關處室一位官員證實了這一通知的真實性。

該文件顯示，近期，綠地地產（濟南）有限公司及下設子公司為開發主體在濟南市開發建設

的多個房地產開發項目存在延期交房，涉嫌違規銷售，延期交付等問題，引發多次群訪群訴，嚴

重擾亂了該市房地產市場秩序。為保障購房群眾利益，濟南市住建局已責令綠地地產（濟南）有

限公司資其子公司進行整改。整改完成前，濟南市住建局特請上述多個部門暫停綠地地產（濟南

）有限公司及其下設子公司商品房預售許可辦理工作。



＊持續加快降負債，業內料第二條紅線已轉綠＊



「三條紅線」等監管政策以來，多家房企相繼暴雷，另一些則疲於自救。綠地控股

（滬：６００６０６）作為一間總部位於上海的國有控股跨國企業，涉獵業務包括房地產、能源

、金融及酒店等，多年來亦是中外資本市場融資常客。值得玩味的是，有內媒今日刊出一篇關於

「綠地控股有息負債總額快速大幅下降」的文章，似暗示綠地地產於濟南的項目延期交房，不代

表集團出現資金鏈危機。

文章強調，進入２０２１年下半年，綠地持續加快降負債、去槓桿步伐，不斷取得顯著成效

。９月２４日，綠地控股以自有資金按期足額完成本息總計約５﹒８億美元境外美元債券兌付打

款；綠地有息負債總額近一個季度再降約３００億元（人民幣．下同）。以綠地降負債的最新進

展，報道引述業內人士估算，綠地的有息負債總額已降至約２５００億元，較高點時已下降約

１４００億元，第二條紅線淨負債率大概率已在三季度達標轉綠。（ｗｌ）

