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11/10/2021 09:40

【選舉改革】民主黨立法會選舉甄選機制今日截止報名

　　《經濟通通訊社１１日專訊》民主黨就１２月立法會選舉訂立甄選機制，有意參選的黨員必
須在今日傍晚６時前報名。消息指，截至昨日，仍未有人報名。

＊韓東方取得提名票不足１０張＊

　　有意參選的六四工運領袖韓東方接受《商業電台》訪問時表示，機制要求黨員要取得至少
４０名黨員提名，但他暫時取得的提名票不足１０張，大部分他接觸的人均願意提名他，但亦有
部分人未有回覆，他認為自己過去１０年無參加黨活動，不太認識黨友，因此爭取提名較困難。
　　韓東方又說，內地的維權人士並無參選機會，如果有空間，相信他們都不會放棄。他不知道
有否其他黨員有意參選，如果最終民主黨無人參加選舉，他會理解，但亦會感到可惜。

＊李洪波：民主黨已無條件參選＊

　　民主黨新界西支部副主席李洪波表示，一直都支持民主黨派人參選，但黨內多名區議員被取
消資格，認為民主黨已經無精神、時間和條件參選，令人感到唏噓。李洪波表示，涂謹申、鄺俊
宇和羅健熙都被視為有條件參選的人，但目前政治形勢下，他們也很可能會被取消參選資格，認
為民主黨如何能夠保留地區工作，是較逼切要處理的問題。（ｃｌ）（ｚｚ）

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