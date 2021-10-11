【施政報告】黃錦星：將透過區域供冷等方式，減少商業樓宇用電

《經濟通通訊社１１日專訊》特首《施政報告》提及在２０５０年或之前，商業樓宇用電量

較２０１５年減少三至四成，環境局局長黃錦星出席電台節目時表示，為達到上述目標，政府會

以身作則訂立目標，減少政府設施用電，之後再推動大型機構及企業訂立目標減少用電，政府亦

會透過區域供冷或收緊相關法規的方式，令商業樓宇減少用電。

他指出，未來會透過兩間電力公司的大廈慳電資助計劃，鼓勵市民減少用電，以及在未來數

年，全面轉用智能電錶，以助制定更多的減電策略，亦指於２０３５年淘汰燃煤發電是進取亦是

有需要，因為全球出現極端天氣，為香港的民生及安全計，香港亦要負上地球村的責任。他說與

兩電都有信心可達到目標，最重要是找到燃煤的替代品及有穩定的供電。

另外，他表示，若要達致《施政報告》提到中期目標在２０３５年或之前，停用煤作日常發

電，要達到上述目標，要由多個途徑，包括使用更多天然氣減少碳排放，現時本港天然氣佔發電

的能源比例，已由過去的兩成多，增加至接近一半。另外是期望可增加使用可再生能源發電至７

﹒５％至１０％，包括研究透過離岸風場發電、轉廢為能，以及透過上網電價等政策，增加太陽

能發電。（ｂｎ）

