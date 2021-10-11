【香港政情】董建華發言人：董先生上月接受手術後正康復休養

《經濟通通訊社１１日專訊》有傳媒報道，現年８４歲的全國政協副主席、前行政長官董建
華因心臟問題，曾留醫瑪麗醫院。董建華透過發言人回覆指，董建華上月於瑪麗醫院進行了手術
，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此董建華現在醫院覆檢，感謝各
位傳媒朋友關心。
董建華本月１日罕有缺席國慶升旗儀式及酒會。董建華當時透過發言人回應稱，董身體不適
，正在家休養，故沒有出席國慶慶祝活動。（ｃｗ）
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