【香港政情】董建華發言人：董先生上月接受手術後正康復休養

《經濟通通訊社１１日專訊》有傳媒報道，現年８４歲的全國政協副主席、前行政長官董建

華因心臟問題，曾留醫瑪麗醫院。董建華透過發言人回覆指，董建華上月於瑪麗醫院進行了手術

，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此董建華現在醫院覆檢，感謝各

位傳媒朋友關心。

董建華本月１日罕有缺席國慶升旗儀式及酒會。董建華當時透過發言人回應稱，董身體不適

，正在家休養，故沒有出席國慶慶祝活動。（ｃｗ）

