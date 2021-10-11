【香港政情】徐英偉明赴深圳考察創業基地

《經濟通通訊社１１日專訊》民政事務局局長徐英偉明日（１２日）中午前往深圳考察創業
基地。
徐英偉將到訪前海深港青年夢工場及福田深港澳青年創新創業基地，了解創業基地的設施、
創業支援及孵化服務，以探討進一步協助香港青年在粵港澳大灣區（大灣區）創業的措施。
徐英偉將於本周四（１４日）回港。他離港期間，由民政事務局副局長陳積志署理民政事務
局局長職務。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|專訪11/10/2021
【專訪】陶冬：港府開拓發展北部都會區 意在跟上國家發展步伐（有片）
|財經熱話11/10/2021
【電荒不再慌】專家評限電概念股：煤炭股要食胡 電企可看高？
|財經熱話11/10/2021
美團反壟斷處罰有結果消除陰霾 大行唱好北水掃貨飆近一成
|市場動向11/10/2021
疫情帶動電商及物流多大商機？專家為您逐一講解
|財經熱話11/10/2021
《講股論勢－鄭廣復》恒指GOGO高 有貨好風騷
|財經熱話11/10/2021
聯想回A計劃告吹大行降評級 股價插逾一成半
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰