【香港政情】徐英偉明赴深圳考察創業基地

《經濟通通訊社１１日專訊》民政事務局局長徐英偉明日（１２日）中午前往深圳考察創業

基地。

徐英偉將到訪前海深港青年夢工場及福田深港澳青年創新創業基地，了解創業基地的設施、

創業支援及孵化服務，以探討進一步協助香港青年在粵港澳大灣區（大灣區）創業的措施。

徐英偉將於本周四（１４日）回港。他離港期間，由民政事務局副局長陳積志署理民政事務

局局長職務。（ｃｌ）

